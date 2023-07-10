Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 MSB Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti açıklandı mı? Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL?

Bedelli askerlik ücretleri, memur maaş zammının netleşmesiyle sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Peki memur maaşına yapılan artışla beraber asgari ücret ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...