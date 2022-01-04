2022 bedelli askerlik ücreti için gözler MSB'de! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı itibari ile merak edilen konulardan biri oldu. Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti memur maaş kat sayısına göre belirleniyor. En son temmuz ayında açıklanan verilere göre zamlı ücret belirlenmişti. Aralık enflasyon oranı ve farkının açıklanması ile beraber memur zammı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte hesaplama işlemi ve detaylar...
Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor. En son yapılan zam ile beraber bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olmuştu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
2022 Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. Henüz 2022'de geçerli olacak bedelli askerlik ücreti açıklanmadı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.