×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ SON DURUM | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik parası hesaplama detayı!

Güncelleme Tarihi:

#Bedelli Askerlik Ücreti #Bedelli Askerlik Ne Kadar Oldu#Temmuz 2023 Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 23:46

Bedelli askerlik ücreti temmuz 2023, memur zammının açıklanmasıyla öne çıkan konulardan oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 104.084,16 TL olmuştu. Temmuz-Aralık 2023 bedelli askerlik başvurusunu yapacak olanlar yeni memur zammına göre belirlenecek olan ücretlere tabi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle bedelli askerlik ücreti memur maaşı katsayısı ile hesaplanacak. Peki, temmuz 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, bedelli askerlik ücreti hesaplama detayı ve ayrıntılar.

1/4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ SON DURUM | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, açıklandı mı 2023 bedelli askerlik parası hesaplama detayı

Temmuz 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilere yapılan zam oranı belli oldu. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 olurken, gözler memur zammına göre belirlenen bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Temmuz ve Aralık 2023 dönemlerinde geçerli olan bedelli ücreti başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler tarafından, kamu bankalarına ödenebilecek. Vatandaşlar bedelli askerlik ücretini Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal müdürlüklerine yatıracaklar. Ancak henüz 2023 temmuz bedelli askerlik ücretleri belli olmadı. İşte, ayrıntılar.

2/42023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz Aralık döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıklanacak.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar netlik kazanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı. Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlenmişti.

Temmuz bedelli askerlik ücreti açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EN SON HABERLER

Canlı anlatım: Galatasaray - Hull City maçı

Canlı anlatım: Galatasaray - Hull City maçı

#Galatasaray
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMM'de... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

#Memur Zammı
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır Yaz okulu ücreti ne kadar Anadolu Üniversitesi duyurdu

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır? Yaz okulu ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi duyurdu!

#Aöf Yaz Okulu Kayıt Tarihi
3/4 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADARDI

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADARDI?

Bedelli askerlik ve ek bede tutarı memur aylık katsayı ile hesaplanmaktadır. Geçtiğimiz Ocak- Haziran ayındaki hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

 

4/4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET HANGİ BANKALARA YATIRILIR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bedelli Askerlik Ücreti#Bedelli Askerlik Ne Kadar Oldu#Temmuz 2023 Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL

EN SON HABERLER

Canlı anlatım: Galatasaray - Hull City maçı

Canlı anlatım: Galatasaray - Hull City maçı

#Galatasaray
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMM'de... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

#Memur Zammı
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır Yaz okulu ücreti ne kadar Anadolu Üniversitesi duyurdu

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır? Yaz okulu ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi duyurdu!

#Aöf Yaz Okulu Kayıt Tarihi