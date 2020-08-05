Bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? İşte bedelli askerlik başvurusu ile ilgili detaylar
Bedelli askerlik başvuru ücreti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında yeni ücret açıklandı. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 liraya oldu.
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Bedelli askerlik başvuru ücreti ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5563 euro olarak belirlendi. Bu tutar 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminden itibaren geçerli. İşte detaylar…
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR? Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti. Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu. Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.
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BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor; Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır. Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.