Bedelli askerlik ne kadar? Ocak-haziran dönemi 2022 bedelli askerlik ücreti açıklandı

Bedelli askerlik ne kadar? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Vatani görevlerini bedelli askerlik olarak yapacak olan adayları yakından ilgilendiren bedelli askerlik ücreti güncellendi. 2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. 40 bin gösterge, memur maaş katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplanan bedelli askerlik ücreti, Haziran ayına kadar bu oranda devam edecek. Yaz aylarında belirlenecek olan tutara göre 56 bin 500 TL olarak belirlenen tutar yeniden hesaplanacak.
2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.