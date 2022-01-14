Bedelli askerlik ne kadar? Ocak-haziran dönemi 2022 bedelli askerlik ücreti açıklandı

Bedelli askerlik ne kadar? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Vatani görevlerini bedelli askerlik olarak yapacak olan adayları yakından ilgilendiren bedelli askerlik ücreti güncellendi. 2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. 40 bin gösterge, memur maaş katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplanan bedelli askerlik ücreti, Haziran ayına kadar bu oranda devam edecek. Yaz aylarında belirlenecek olan tutara göre 56 bin 500 TL olarak belirlenen tutar yeniden hesaplanacak.