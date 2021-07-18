Gündem Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 - 03:18 | 18 Temmuz 2021 - 03:18

Bedelli askerlik başvurusu başladı mı? Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Temmuz ayı detayı!

Bedelli askerlik başvuru ücreti ile bedelli askerlik başvuru işlemlerinin detayları belli oldu. Askerlik görevlerini yerine getirecek olanlar yeni bedelli askerlik ücretlerine odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemleri yeniden başladı. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak. Peki, bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.