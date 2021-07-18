Bedelli askerlik başvurusu başladı mı? Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Temmuz ayı detayı!
Bedelli askerlik başvuru ücreti ile bedelli askerlik başvuru işlemlerinin detayları belli oldu. Askerlik görevlerini yerine getirecek olanlar yeni bedelli askerlik ücretlerine odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemleri yeniden başladı. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak. Peki, bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bedelli askerlik ne kadar sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kapsamında silah altına alınacak olan gençlerin bedelli askerlik başvurularının yeniden başladığı bildirildi. Milyonların merak ettiği bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar 43 bin 151 lira olarak belirlendi.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken bedel/döviz miktarlarının 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı aktarıldı.
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Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı hatırlatıldı.
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Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.
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BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
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Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir.
-Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
-Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.