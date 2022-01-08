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Gündem
Haber Giriş: 08 Ocak 2022 - 15:33 | 

Bedeli askerlik yerleri 2022: Nerelerde ve ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik yerleri 2022 yılı için belirtilen tarihte netlik kazanacak. Celp tarihleri merakla beklenen bedelli askerlik için sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre bedelli askerlik kapsamında ilk sevk, 3 Şubat tarihinde gerçekleşecek. İşte, bedelli askerlik yerleri hakkında merak edilen bazı detaylar

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Bedelli askerlik yerleri 2022, yeni yılda askerlik görevlerini bedelli olarak yapmak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor. Bedelli askerlik başvurularını yapan adaylar heyecanla celp ve sevk tarihlerini sorguluyor. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit ediliyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden yayımlanmıştı.
2BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden duyurulacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu.

3BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

03 Şubat 2022

02-03 Şubat 2022

03 Mart 2022

02-03 Mart 2022

31 Mart 2022

30-31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

11-12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

08-09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

20-21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

17-18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

14-15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

12-13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

09-10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

07-08 Aralık 2022

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