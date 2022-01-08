Bedeli askerlik yerleri 2022: Nerelerde ve ne zaman yapılacak?

Sevk Tarihleri Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 03 Şubat 2022 02-03 Şubat 2022 03 Mart 2022 02-03 Mart 2022 31 Mart 2022 30-31 Mart 2022 12 Mayıs 2022 11-12 Mayıs 2022 09 Haziran 2022 08-09 Haziran 2022 21 Temmuz 2022 20-21 Temmuz 2022 18 Ağustos 2022 17-18 Ağustos 2022 15 Eylül 2022 14-15 Eylül 2022 13 Ekim 2022 12-13 Ekim 2022 10 Kasım 2022 09-10 Kasım 2022 08 Aralık 2022 07-08 Aralık 2022

1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.