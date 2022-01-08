Bedeli askerlik yerleri 2022: Nerelerde ve ne zaman yapılacak?
Bedelli askerlik yerleri 2022 yılı için belirtilen tarihte netlik kazanacak. Celp tarihleri merakla beklenen bedelli askerlik için sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre bedelli askerlik kapsamında ilk sevk, 3 Şubat tarihinde gerçekleşecek. İşte, bedelli askerlik yerleri hakkında merak edilen bazı detaylar
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ
2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
Sevk Tarihleri
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
03 Şubat 2022
02-03 Şubat 2022
03 Mart 2022
02-03 Mart 2022
31 Mart 2022
30-31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
17-18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
14-15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
12-13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
09-10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
07-08 Aralık 2022