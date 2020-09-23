Bedava laptop başvurusu nasıl yapılır? İşte ücretsiz bilgisayar kampanyaları…

Esenler Belediyesi’nden örnek proje: Tabletsiz çocuk kalmasın. Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak



•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.



•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.



•Esenler’de ikâmet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.



•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.



•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.



•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.



•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.