Bedava laptop başvurusu nasıl yapılır? İşte ücretsiz bilgisayar kampanyaları…
Koronavirüs salgını ile birlikte öğrenciler tabletler ve bilgisayarlar üzerinden eğitim görmeye başladı. Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla başlatılan kampanyalarla, ikinci el veya sıfır bilgisayarlar, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. Peki, bedava laptop başvurusu nasıl yapılır? İşte ücretsiz bilgisayar kampanyaları…
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Pek çok kurum ve kuruluşun yanı sıra belediyeler de Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçti. Bazı kurumlar ücretsiz bilgisayar kampanyası için başvuru alacaklarını duyurdu. İşte ücretsiz bilgisayar kampanyalarının detayları…
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Esenler Belediyesi’nden örnek proje: Tabletsiz çocuk kalmasın.
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler’de ikâmet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
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Tuzla'da 'Askıda Tablet' kampanyası
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. “Askıda Tablet” kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla’da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek. Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.
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Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği
Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğiPandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için “Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi’ni arayabilir.
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MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu!
MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar’ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi” ifadeleri kullanıldı.