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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 09:15,

Beckham ailesine gelin geliyor!

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın sevgilisi Nicola Peltz ile nişanlandığı iddia edildi.

Splash News, Instagram

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1ARKADAŞ ÇEVRESİ DE BİLİYOR
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ARKADAŞ ÇEVRESİ DE BİLİYOR

Beckham çiftinin ailesi genişliyor. Çiftin 21 yaşındaki oğlu Brooklyn'in bir süredir birlikte olduğu Nicola Anne Peltz ile nişanlandığı iddia edildi.

2LOS ANGELESTA TEKLİF ETTİ
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LOS ANGELES'TA TEKLİF ETTİ

Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan habere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı.

3ÇOKTAN AİLEYE GİRMİŞTİ
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ÇOKTAN AİLEYE GİRMİŞTİ

Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.

4ADINI VERMEYEN BİR KAYNAĞIN İDDİASI
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ADINI VERMEYEN BİR KAYNAĞIN İDDİASI

İngiliz Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, durumu Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in yakın çevresinin bildiğini iddia etti.

5DAVID VE VICTORIA MEMNUN OLDU
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DAVID VE VICTORIA MEMNUN OLDU

Aynı kaynak, Nicola Peltz ile ilişkiye başlayana kadar sık sık sevgili değiştiren Brooklyn Beckham'ın artık durulmaya ve bir yuva kurmaya karar vermesinin anne ve babasını memnun ettiğini belirtti.

6GENÇ KUŞAK OYUNCU
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GENÇ KUŞAK OYUNCU

Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu.

7KLİPTE DE OYNADI
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KLİPTE DE OYNADI

Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

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