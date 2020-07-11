Beckham ailesine gelin geliyor!

Beckham çiftinin ailesi genişliyor. Çiftin 21 yaşındaki oğlu Brooklyn'in bir süredir birlikte olduğu Nicola Anne Peltz ile nişanlandığı iddia edildi.Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan habere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı.Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.İngiliz Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, durumu Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in yakın çevresinin bildiğini iddia etti.Aynı kaynak, Nicola Peltz ile ilişkiye başlayana kadar sık sık sevgili değiştiren Brooklyn Beckham'ın artık durulmaya ve bir yuva kurmaya karar vermesinin anne ve babasını memnun ettiğini belirtti.Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu.Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.