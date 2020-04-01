Bebeklerin gelişiminde rolü büyük! Hem eğlensin hem de öğrensin isterseniz...

Bebeklerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişiminde oyunun önemli bir yeri var. Bu sebepten dolayı, anne ve babalar da oyuncak tercih ederken sadece eğlenceli olmasına değil gelişimine katkıda bulunmasına da dikkat ediyor. İşte, bebeklerin hem keyifli vakit geçirebileceği hem de öğrenmesine katkı sağlayacak oyuncaklar...