Bebeklerin gelişiminde rolü büyük! Hem eğlensin hem de öğrensin isterseniz...
Oyun, bebek gelişiminde büyük rolü var. Çünkü, gelişim dönemindeki bebekler ve çocuklar oyun ile öğrenirler. Hayal gücünün temelleri de bu dönemde atılır. Bu yüzden, eğlenceli ve eğitici olmasının yanı sıra zihinsel ve fiziksel gelişimi de desteklemek için oyuncaklar büyük öneme sahip. Bebeğinizin eğlenirken öğrenebileceği oyuncakları sizin için derledik.
Bu bir ilandır.
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Bebeklerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişiminde oyunun önemli bir yeri var. Bu sebepten dolayı, anne ve babalar da oyuncak tercih ederken sadece eğlenceli olmasına değil gelişimine katkıda bulunmasına da dikkat ediyor. İşte, bebeklerin hem keyifli vakit geçirebileceği hem de öğrenmesine katkı sağlayacak oyuncaklar...
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Chicco XXL Forest Playmat Oyun Halısı
Çocuklar için ilk birkaç yıl büyüme açısından oldukça önemli bir dönem. Çünkü, bu dönemde merak edip çevreyi keşfetmeye çalışırlar. Chicco XXL Forest Playmat Oyun Halısı da renkli hayvanlarla bebeğinizin dikkatini çekerek merak uyandırır. Ayrıca, oyun halısının çevresinde bulunan 5 adet halka çocuklarınızın oyuncaklarını ve çıngıraklarını da takmanıza yardımcı olur.
Bazı bebekler banyoda fazla kalmak istemez bazıları da banyo yaparken oyun oynamak ister. Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar ile çocuğunuzun banyo sırasında keyifli vakit geçirebilir. Ayrıca, eşleştirme oyunu da gelişimine katkıda bulunur.
Rahat bir gece uykusu, bebekler için oldukça önemlidir. Chicco Rüyaların Yanında Dönence ile müzik, sesler ve hafif gece ışığı bebeğinizin huzurlu bir şekilde uyumasını sağlar. Ahşap yatakların çoğuyla uyumlu olan ürünün 2 farklı müzik seçeneği de bulunuyor.
Çocuğunuzun banyo zamanını Tomy - Doremi Yunuslar ile daha keyifli hale getirebilirsiniz. Banyo esnasında el koordinasyonu ve neden-sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olan bu oyuncak çocuğunuzun gelişimine de destek olur.
Müzik ve seslerle bebeğinizin renkli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan Bondigo Serüven Ormanı Oyun Halısı, gelişime de destek olur. Bebeğiniz oyun halısının üstünde rahatça oynarken motor hareket becerileri gelişebilir, fiziksel anlamda da güçlenebilir. Üstelik keşfetme becerilerini destekleyen ayna ve oyuncaklar da kolayca halıya takılıp çıkarılabilir.
Çeşitli ninni ve melodileriyle Prego 3000 Moon Light Mobile Dönence, bebeğinizin uykuya dalmasına yardımcı olur. 28 farklı müziğin yer aldığı ürün, renkli ışıklarıyla bebeklerin görsel gelişimini de desteliyor.