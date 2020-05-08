Bebekler diş çıkarma döneminde nasıl rahatlatılabilir?

Bu belirtiler diş çıkarma habercisi Diş çıkarma döneminde bebekte gördüğümüz en sık belirtiler;



•Ateş (Ateş genellikle 38 dereceyi geçmez ve çok dirençli olmaz)

•Aşırı salya akıtmak

•Salya akıtmaya bağlı ağız kenarlarında kızarıklıklar oluşması

•Dişin çıkma süreci boyunca görülen, özellikle geceleri yoğunlaşan huzursuzluk

•Diş eti kaşıntısına bağlı elin ya da parmakların sürekli ağıza girmesi, her şeyi ısırma eğilimi

•Diş eti ağrısı (Ağrı bazen; kulaklara da yansır ve bebek kulaklarını tutabilir)

•Hafif ishal (Normal her gün yaptığı dışkılamaya göre kıvamı biraz cıvıklaşabilir ve sıklığı artabilir)

•Diş etinde şişme

•İştahsızlık şeklindedir.