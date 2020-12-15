Bebek patlaması! Onlara da ikinci çocuk geliyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca insanın hayatı pek de olumlu olmayan bir biçimde değişti. Ama bazı kişiler bu zorlu süreçte hayatlarının en mutlu haberini de aldı. Tıpkı gösteri dünyasının ünlü çiftleri gibi.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram, Splash News
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AİLELER GENİŞLİYOR
Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya değişti... Bu arada virüsün yayılması nedeniyle uygulanan karantina ve kısıtlamalar sonucu bazı aileler de kalabalıklaşmaya başladı.
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İKİNCİ BEBEK GELİYOR
Birçok ünlü çiftten ardı ardına bebek haberi geliyor son dönemde. Bunlardan biri de İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın kardeşi Pippa ile eşi James Matthews.
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2021'DE DÜNYAYA GELECEK
2017'de gösterişli bir törenle evlenen çiftin ikinci bebeğini beklediği duyuruldu. Pippa Middleton ile James Matthews, önümüzdeki yıl ailelerini biraz daha genişletecek.
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BİR OĞULLARI VAR
Çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz açıklanmadı. Pippa Middleton ve James Matthews'un iki yaşında Arthur adında bir oğlu bulunuyor.
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Pippa Middleton, 2011'de ablası Kate'in Prens William ile olan evliliğinde onun nedimesi olmuştu. Pippa, düğünde en az gelin kadar dikkat çekmişti.
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Koronavirüs karantinası sürecinde ünlüler dünyasından bebek haberleri ardı ardına geliyor. Bunlara bir yenisi de ünlü şarkıcı ile kocası tarafından eklendi. Çift, üçüncü bebeklerini beklediklerini sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğrafla duyurdu.
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39 yaşındaki iki çocuk annesi Milian, bir kumsalda eşi Matt Pakora'nın giderek belirginleşen karnını öperken çekilen pozunu "Sen ve ben artı 3. Sevecek daha fazla kişi" notuyla paylaştı.
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Christina Milian ile 34 yaşındaki Pakora'nın yeni dünyaya gelecek bu bebek dışında 10 aylık Isaiah adında bir çocuğu daha bulunuyor. Milian'ın rap'çi The Dream ile ilişkisinden de 10 yaşında Violet adında bir kızı bulunuyor.
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Karantina sürecinde bebek haberi veren ünlülerden biri de model Karlie Kloss ve kocası Joshua Kusher. Daha önce mutlu haberi sosyal medyadan duyuran Kloss, son olarak da büyüyen karnıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kloss'un bu paylaşımına ünlü meslektaşlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları yazdı.
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Son dönemde yakında bebek sahibi olacağını açıklayan ünlü çitlerin sayısı arttı. Bunlara yeni bir halka da ünlü model ve eşi tarafından eklendi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in kardeşiyle evli olan model Karlie Kloss'un ilk bebeğine hamile olduğu duyuruldu.
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2018 yılında evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner, önümüzdeki yıl ilk bebeklerini kucaklarına alacak. Onlar yakın zamanda bebek haberi duyuran tek ünlü çift değil. İşte belki de hayatlarının en zor döneminde birdenbire dünyanın en mutlu insanlarına dönüşen o ünlü çiftler.
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İngiliz kraliyet ailesine son dönemde yaşadığı sıkıntılı dönemde nefes aldıran mutlu haber Prenses Eugenie ile eşi Jack Brooksbank'ten geldi. Çift, önümüzdeki yıl ilk bebeklerinin dünyaya geleceğini duyurdu.
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Moda dünyasından gelen bir bebek haberinin kahramanı da model Elsa Hosk ile sevgilisi Tom Daly. 31 yaşındaki Hosk, "Bir süredir karnımda bir melek taşıyorum" diyerek hamile olduğunu duyurdu.
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Hilary Duff ile Matthew Koma, kısa süre önce ilk bebeklerine kavuşmuştu. Çift, geçen hafta ikinci çocuklarının dünyaya geleceğini de duyurdu. Duff'ın ilk evliliğinden 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.
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Emma Roberts ile Garrett Hedlund da ilk bebeklerini bekliyor. Mutlu haberi daha çift duyurmadan söylentileri çıkmıştı. Roberts'ın annesi bu söylentileri doğrulayınca da haber ortaya çıktı.
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Kısa bir süre önce David Foster ile evlenen Katharine McPhee de bebek bekleyen ünlülerden.
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Aktör Josh Brolin ile Kathryn Boyd ikinci bebeklerini bekliyor. Aktörün eski evliliğinden iki yetişkin çocuğu şimdiki eşinden de küçük bir çocuğu bulunuyor. Brolin yakında dördüncü kez baba olacak.
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Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile kocası Sebastian Bear-McClard ilk bebeklerini bekleyen ünlü çiftlerden.
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Gossip Girl dizisiyle ünlenen Jessica Szohr ile nişanlısı Brad Richardson da ilk bebek heyecanını yaşıyor.
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Model Jessica Hart ve sevgilisi James Kirkham da ilk bebeklerini bekliyor.
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Oyuncu Mandy Moore ile Taylor Goldsmith de bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.
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Bir başka ünlü model Rome Strijid ile eşi Laurens van Leeuwen de bir süredir bebek heyecan yaşıyor.
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Ashlee Simpson ile Evan Ross, yakında ikinci bebeklerine kavuşacak. Simpson'ın ilk evliliğinden bir oğlu bulunuyor.
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Ashley Tisdale ile Christopher French de mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Onlar da bir bebek bekliyor.