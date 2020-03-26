Bebek olan her evde bu ürünler mutlaka olmalı

Bebeği olan anne babanın farklı ihtiyaçları olabiliyor. Bu gereksinimleri karşılarken de belli kriterlere dikkat etmek önemli. Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak pek çok ürünün yer aldığı Amazon Türkiye’de sürpriz indirimler de var. Göz atmaya ne dersiniz?
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Anne baba olmak dünyanın en güzel duygularından biri… Bebek sahibi olduktan sonra adeta yeni bir hayat başlıyor. Bebek büyüdükçe ihtiyaçlar da artıyor. İşte bebeği için her şeyin en iyisini isteyen ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak ürünler…
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Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar
Bazı bebekler banyoda fazla kalmak istemez bazıları da banyo yaparken oyun oynamak ister. Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar ile çocuğunuz banyo yaparken keyifli vakit geçirirken eşleştirme oyunuyla da gelişimine katkıda bulunur.
Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi
Gelişim döneminde bebekler oldukça meraklıdır. Etrafında olan nesneleri de inceleyerek keşfetmeye çalışır. Özellik dolap ve çekmece bölümlerini karıştırır. Tabii bu bazen sakıncalı olabilir. Bu durumda Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi ile kapakları kilitleyerek çocuğunuzun güvenliğini de sağlayabilirsiniz.
Annelerin ve anne adayları için en önemli konulardan biri de bez seçimi. Her bebeğin kilosu, yaşı ve cildine göre de tercihler değişebiliyor. Sleepy Natural Külot Bez, pamuklu dokusu ve pratik kullanımıyla işinizi kolaylaştırabilir.
Ani ateş yükselmeleri bebekleri huzursuz edebilir ya da anne ve bab ateşinin yükseldiğini anında anlmayabilir. Babyglow ateş ölçer bebek tulumu, bu konuda önemli bir yardımcı olabilir. Bebeğinizin ateşi 36.5 derecenin üzerine çıkınca tulum renk değiştirerek uyarıda bulunur. Böylece, kısa süre gerekli adımı atmanıza yardımcı olabilir.
Philips Avent Biberon Natural Pelikan Desenli, Beyaz
Herhangi bir nedenden dolayı bebeğinizi biberonla beslemeniz gerekebilir. Bu yüzden biberon seçimi de dikkat edilmesi gereken detaylardan biridir. Philips Avent Biberon, geniş boyu, tutması ve kolay temizlenmesi ile tercihlerinizden biri olabilir.
Bebek bezi, Bebeklerin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bebek bezi tercih ederken gelişim özelliklerine, hareketlerini kısıtlamayan, yaşına ve kilosuna uygun ürünü tercih etmek çok önemli. Prima Bebek Bezi Premium Care ile bebeğinizin rahat olmasını sağlarken cildini de koruyabilirsiniz.