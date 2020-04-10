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Dekorasyon
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 12:10,

Bebek odası için en güzel beşik modellerini bir araya getirdik

Bebeğinizin sağlığı ve can güvenliği her şeyden önemli… Odasında yer alacak beşiği seçerken bazı kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Size yardımcı olmak adına hem sağlam ve güvenilir hem de birbirinden güzel modelleri bir araya getirdik.

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Ailenize yeni bir üyenin katılmasıyla birlikte evin içinde birçok değişiklik gerekir. Bebek odasını dekore etmek en tatlı telaşların başında gelir. Odada yer alacak beşik seçimi ise bebeğin sağlığı açısından son derece önemli… İşte bu nedenle sağlam ve güvenilir modelleri tercih etmelisiniz. İşinizi kolaylaştırmak için birkaç öneri sıraladık. Bu harika modellere göz atmaya ne dersiniz?

2Babycom Anne Yanı Ahşap Beyaz Beşik

Babycom Anne Yanı Ahşap Beyaz Beşik

Gürgen ahşap beşik, sallanabilir ve kademeli, taban yüksekliğini yatağınızın yüksekliğine göre ayarlayarak güvenle kullanabilirsiniz. Kullanılan kumaş, sünger ve diğer ham maddeler ülkemizde ve dünyada oluşturulmuş tüm güvenlik normlarına uygundur.

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3Babycom Ceviz Ahşap Sepet Beşik

Babycom Ceviz Ahşap Sepet Beşik

Tamamı yerli ham madde ile üretilen bu ürün hiçbir antialerjik ve kanserojen madde içermez. Gürgen ahşaptan üretilen beşikler sağlamlığının yanı sıra hafifliği ile de çok kullanışlıdır, arka ayaklardaki tekerlekler vasıtasıyla odadan odaya çok kolay şekilde taşınabilir.

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4Bamgidoo Organik Ahşap Boyasız Anne Yanı Beşik

Bamgidoo Organik Ahşap Boyasız Anne Yanı Beşik

Ürün sallanabilir, stoplama özelliği mevcut…. Kullanılan ahşap Avrupa standartlarına göre bebek ürünlerinde kullanılır. Kimyasal madde, boya, vernik içermez, organik masifize edilmiştir.

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5Pooly Ahşap Organik Anne Yanı Kademeli Bebek Beşiği

Pooly Ahşap Organik Anne Yanı Kademeli Bebek Beşiği

Kullanılan ahşap Avrupa standartlarına göre bebek ürünlerinde kullanılır. Ürün sallanabilir, stoplama özelliği mevcuttur. Ağır metal içermez. Sallanabilme ve sabitlenebilme özelliği mevcuttur.

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6Baby Tech Desenli Ahşap Sallanır Beşik

Baby Tech Desenli Ahşap Sallanır Beşik

Baby Tech Anne Yanı Beyaz 70*130 Beşik lamine gürgen ağacından imal edilmiş olup beyaz lake boya ile renklendirilmiştir. E0 normunda üretilmiş olup, kurşun miktarı sıfırdır, hiçbir ağır metal içermez. Kumaş, ahşap ve boyaların tamamı bebek sağlığı konusunda gereken uluslararası belgelere sahiptir.

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7Tommybaby Ahşap Mdf Arakatlı Sallanır Beşik

Tommybaby Ahşap Mdf Arakatlı Sallanır Beşik

İstenildiği zaman sallanır istenildiği zaman sabitlenir olma özelliğine sahiptir. Tekerlekleri sayesinde evinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Bebeğinizin sağlığına zarar vermez, sağlıklı bir mobilyadır. Bebek için hijyenik, konforlu sıcak ve sağlıklı bir mekan sunar. %100 organik olmasından dolayı bebeğinin sağlıklı bir ortamda olduğunun verdiği huzur ve çivisiz vidasız kolay kurulumun verdiği rahatlıktır. Evlerinizde yer kazandırıp, çocuğumuza kaliteli bir yaşam alanı yaratır.

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8Baby Tech Anne Yanı Maxi Doğal Beşik

Baby Tech Anne Yanı Maxi Doğal Beşik

Ürünün modüler olması, taşıma ve saklama için avantaj sağlar. Üretimde kullanılan kumaşların tamamı sertifikalıdır. İmalatta kullanılan tüm renklendiriciler Avrupa standartlarına uygundur.

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