Bebek odası için en güzel beşik modellerini bir araya getirdik
Bebeğinizin sağlığı ve can güvenliği her şeyden önemli… Odasında yer alacak beşiği seçerken bazı kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Size yardımcı olmak adına hem sağlam ve güvenilir hem de birbirinden güzel modelleri bir araya getirdik.
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Ailenize yeni bir üyenin katılmasıyla birlikte evin içinde birçok değişiklik gerekir. Bebek odasını dekore etmek en tatlı telaşların başında gelir. Odada yer alacak beşik seçimi ise bebeğin sağlığı açısından son derece önemli… İşte bu nedenle sağlam ve güvenilir modelleri tercih etmelisiniz. İşinizi kolaylaştırmak için birkaç öneri sıraladık. Bu harika modellere göz atmaya ne dersiniz?
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Babycom Anne Yanı Ahşap Beyaz Beşik
Gürgen ahşap beşik, sallanabilir ve kademeli, taban yüksekliğini yatağınızın yüksekliğine göre ayarlayarak güvenle kullanabilirsiniz. Kullanılan kumaş, sünger ve diğer ham maddeler ülkemizde ve dünyada oluşturulmuş tüm güvenlik normlarına uygundur.
Tamamı yerli ham madde ile üretilen bu ürün hiçbir antialerjik ve kanserojen madde içermez. Gürgen ahşaptan üretilen beşikler sağlamlığının yanı sıra hafifliği ile de çok kullanışlıdır, arka ayaklardaki tekerlekler vasıtasıyla odadan odaya çok kolay şekilde taşınabilir.
Baby Tech Anne Yanı Beyaz 70*130 Beşik lamine gürgen ağacından imal edilmiş olup beyaz lake boya ile renklendirilmiştir. E0 normunda üretilmiş olup, kurşun miktarı sıfırdır, hiçbir ağır metal içermez. Kumaş, ahşap ve boyaların tamamı bebek sağlığı konusunda gereken uluslararası belgelere sahiptir.
İstenildiği zaman sallanır istenildiği zaman sabitlenir olma özelliğine sahiptir. Tekerlekleri sayesinde evinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Bebeğinizin sağlığına zarar vermez, sağlıklı bir mobilyadır. Bebek için hijyenik, konforlu sıcak ve sağlıklı bir mekan sunar. %100 organik olmasından dolayı bebeğinin sağlıklı bir ortamda olduğunun verdiği huzur ve çivisiz vidasız kolay kurulumun verdiği rahatlıktır. Evlerinizde yer kazandırıp, çocuğumuza kaliteli bir yaşam alanı yaratır.