Ä°talyan fenomen kÄ±zÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde dÃ¼nyaya gelmesinin hem kendisi hem de sevgilisi iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir darbe olduÄŸunu belirtti. YarÄ±k dudak ya da yarÄ±k damak olarak nitelendirilen bu durum "bir bebeÄŸin rahimdeki geliÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yÃ¼zÃ¼nÃ¼n bazÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde birleÅŸmemesiyle ortaya Ã§Ä±kan bir sorun. DÃ¼zeltilmesi iÃ§in Ã¶zel bir estetik operasyon gerektiriyor."Â