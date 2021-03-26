MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBebek mi geliyor Kendall? 'Biberon' ortalığı karıştırdı
GeriMagazin Bebek mi geliyor Kendall? 'Biberon' ortalığı karıştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 26 Mart 2021 - 14:50 | 

Bebek mi geliyor Kendall? 'Biberon' ortalığı karıştırdı

Gösteri dünyasının en göz önündeki ailesi Kardashian Jenner'lar bir kez daha mercek altına alındı. Bunun nedeni de tüm çocuklarının "akıl hocası" olarak nitelendirilen Kris Jenner'ın Twitter'da paylaştığı bir mesaj. Üstelik de bu mesaj, "ailenin özel hayatını en gizli şekilde yaşayan üyesi Kendall Jenner'ın bebek mi bekliyor?" sorusunun ortaya atılmasına neden oldu.  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HAYRANLARI ŞAŞIRDI

HAYRANLARI ŞAŞIRDI

Son dönemde Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma kararı nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer alan Kardashian Jenner cephesinde birkaç gündür ortalık sakindi.

2BİBERON EMOJİSİ KAFALARI KARIŞTIRDI

BİBERON EMOJİSİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Fakat bu sükuneti Kris Jenner, attığı bir Tweet ile bozdu. Söz konusu tweet'te Jenner, bir biberon ikonuyla birlikte kızı Kendall Jenner'ı işaret ederek "Bunu aldın" diye yazdı.

3ANINDA HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

ANINDA HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Bu mesaj, bir anda Kris Jenner'ın takipçilerini heyecanlandırdı. Birçok takipçisi, biberon ikonundan yola çıkarak Kendall Jenner'ın hamile olduğunu savundu.

4FARKLI YORUMLAR GELDİ

FARKLI YORUMLAR GELDİ

Kris Jenner'ın bir takipçisi "Kendall hamilemi mi?" diye yazarken bir başkası da "O ancak bebek bakıcılığı yapar" diye yazdı. 

5DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTI İDDİASI

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTI' İDDİASI

Kris Jenner'ın bir takipçisi onun çok iyi bir menajer olduğunu ve dikkat çekmek konusunda büyük bir ustalık sergilediğini belirtti. Jenner'ın, dikkat çekecek sayıda takipçisi de bu biberon ikonunun Kendall ve Kylie Jenner'ın çıkaracağı yeni parfümün şişesi olabileceğini savundu.

6KENDALL YANIT VERDİ

KENDALL YANIT VERDİ

Bu arada Kris Jenner'ın bu paylaşımına Kendall Jenner'dan yanıt gelmesi de gecikmedi. Top model Jenner "Anne, bu hamilelik duyurusuna benziyor" diye yazdı. Onun annesine verdiği bu yanıt da iki kardeşin yeni parfümlerinin çıkacağı iddialarını güçlendirdi.

7DEVIN BOOKER İLE BİRLİKTE

DEVIN BOOKER İLE BİRLİKTE

Kendall Jenner bir süredir NBA yıldızı Devin Booker ile birlikte. O yüzden Kris Jenner'ın mesajı akıllara çiftin bir bebek bekliyor olabileceğini getirdi.

8KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ

KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ

24 yaşındaki Kendall Jenner, deyim yerindeyse kameraların karşısında doğdu. Ailesi sayesinde isim yapsa da sonradan kendine başka bir kariyer alanı seçip o yolda yani moda dünyasının ışıltılı podyumlarında emin adımlarla yürümeye başladı. Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor.

9AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL

AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL

Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor.

10FARKLI BİR YOL ÇİZDİ

FARKLI BİR YOL ÇİZDİ

Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor.Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı.

11ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI

ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI

25 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı. Basın ya da meraklılar her ne kadar onun adını farklı farklı ünlülerle birlikte ansa da, zaman zaman çeşitli ünlülerle sevgili olduğu ya da flört ettiği söylense de bugüne kadar kimse onu bir sevgilisiyle el ele görüntüleyebilmiş bile değil.

12SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER

SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER

Geçen yıl Leanorda DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı. Uzun lafın kısası Kendall Jenner aşk hayatını kararlı bir şekilde herkesten saklıyor. Bu yüzden kendisiyle ilgili bir dönem ortaya atılan "o aslında kendi cinsine ilgi duyuyor" söylentilerine de cevap bile vermiyor.

13ÜNLÜLERLE AŞK DEDİKODULARI

ÜNLÜLERLE AŞK DEDİKODULARI

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Basında yer alan iddialara göre Jenner sevgililerini genellikle basketbolcular arasından seçiyor. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu söylendi.

14SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI

SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI

2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. 2014'te yine bir NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yine kanıtı olmayan ama basına yansıyan iddialara göre Kendall Jenner, yakın arkadaşları Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında aşk yaşadı.

15HİÇ KONUŞMADI

HİÇ KONUŞMADI

Yine bu iddialara göre Jenner'ın hayatına Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra Ben Simmons girdi. Son olarak bu ilişkinin de bittiği ileri sürüldü. Kendall Jenner bunların hiçbirine yanıt vermedi, iddialar hakkında hiç konuşmadı. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı.

16İKİ KİŞİ ARASINDA

'İKİ KİŞİ ARASINDA'

"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.

17GİZEMLİ OLMAK İYİDİR

'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi