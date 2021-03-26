Bebek mi geliyor Kendall? 'Biberon' ortalığı karıştırdı

ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI 25 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı. Basın ya da meraklılar her ne kadar onun adını farklı farklı ünlülerle birlikte ansa da, zaman zaman çeşitli ünlülerle sevgili olduğu ya da flört ettiği söylense de bugüne kadar kimse onu bir sevgilisiyle el ele görüntüleyebilmiş bile değil.