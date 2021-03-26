Bebek mi geliyor Kendall? 'Biberon' ortalığı karıştırdı
Gösteri dünyasının en göz önündeki ailesi Kardashian Jenner'lar bir kez daha mercek altına alındı. Bunun nedeni de tüm çocuklarının "akıl hocası" olarak nitelendirilen Kris Jenner'ın Twitter'da paylaştığı bir mesaj. Üstelik de bu mesaj, "ailenin özel hayatını en gizli şekilde yaşayan üyesi Kendall Jenner'ın bebek mi bekliyor?" sorusunun ortaya atılmasına neden oldu.
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HAYRANLARI ŞAŞIRDI
Son dönemde Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma kararı nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer alan Kardashian Jenner cephesinde birkaç gündür ortalık sakindi.
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BİBERON EMOJİSİ KAFALARI KARIŞTIRDI
Fakat bu sükuneti Kris Jenner, attığı bir Tweet ile bozdu. Söz konusu tweet'te Jenner, bir biberon ikonuyla birlikte kızı Kendall Jenner'ı işaret ederek "Bunu aldın" diye yazdı.
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ANINDA HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI
Bu mesaj, bir anda Kris Jenner'ın takipçilerini heyecanlandırdı. Birçok takipçisi, biberon ikonundan yola çıkarak Kendall Jenner'ın hamile olduğunu savundu.
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FARKLI YORUMLAR GELDİ
Kris Jenner'ın bir takipçisi "Kendall hamilemi mi?" diye yazarken bir başkası da "O ancak bebek bakıcılığı yapar" diye yazdı.
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'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTI' İDDİASI
Kris Jenner'ın bir takipçisi onun çok iyi bir menajer olduğunu ve dikkat çekmek konusunda büyük bir ustalık sergilediğini belirtti. Jenner'ın, dikkat çekecek sayıda takipçisi de bu biberon ikonunun Kendall ve Kylie Jenner'ın çıkaracağı yeni parfümün şişesi olabileceğini savundu.
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KENDALL YANIT VERDİ
Bu arada Kris Jenner'ın bu paylaşımına Kendall Jenner'dan yanıt gelmesi de gecikmedi. Top model Jenner "Anne, bu hamilelik duyurusuna benziyor" diye yazdı. Onun annesine verdiği bu yanıt da iki kardeşin yeni parfümlerinin çıkacağı iddialarını güçlendirdi.
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DEVIN BOOKER İLE BİRLİKTE
Kendall Jenner bir süredir NBA yıldızı Devin Booker ile birlikte. O yüzden Kris Jenner'ın mesajı akıllara çiftin bir bebek bekliyor olabileceğini getirdi.
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KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ
24 yaşındaki Kendall Jenner, deyim yerindeyse kameraların karşısında doğdu. Ailesi sayesinde isim yapsa da sonradan kendine başka bir kariyer alanı seçip o yolda yani moda dünyasının ışıltılı podyumlarında emin adımlarla yürümeye başladı. Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor.
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AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL
Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor.
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FARKLI BİR YOL ÇİZDİ
Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor.Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı.
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ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI
25 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı. Basın ya da meraklılar her ne kadar onun adını farklı farklı ünlülerle birlikte ansa da, zaman zaman çeşitli ünlülerle sevgili olduğu ya da flört ettiği söylense de bugüne kadar kimse onu bir sevgilisiyle el ele görüntüleyebilmiş bile değil.
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SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER
Geçen yıl Leanorda DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı. Uzun lafın kısası Kendall Jenner aşk hayatını kararlı bir şekilde herkesten saklıyor. Bu yüzden kendisiyle ilgili bir dönem ortaya atılan "o aslında kendi cinsine ilgi duyuyor" söylentilerine de cevap bile vermiyor.
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ÜNLÜLERLE AŞK DEDİKODULARI
Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Basında yer alan iddialara göre Jenner sevgililerini genellikle basketbolcular arasından seçiyor. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu söylendi.
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SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI
2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. 2014'te yine bir NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yine kanıtı olmayan ama basına yansıyan iddialara göre Kendall Jenner, yakın arkadaşları Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında aşk yaşadı.
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HİÇ KONUŞMADI
Yine bu iddialara göre Jenner'ın hayatına Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra Ben Simmons girdi. Son olarak bu ilişkinin de bittiği ileri sürüldü. Kendall Jenner bunların hiçbirine yanıt vermedi, iddialar hakkında hiç konuşmadı. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı.
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'İKİ KİŞİ ARASINDA'
"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.
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'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'
Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.