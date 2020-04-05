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Yenidoğan
Haber Giriş: 05 Nisan 2020 - 10:54, /

Bebek için hazırlanan hastane çantasında neler olmalı?

Doğuma sayılı gün kala anne adaylarını büyük bir heyecan kaplıyor. Doğum için hastane çantası hazırlama da bu güzel heyecanların başında geliyor. Özellikle erken doğum ihtimaline karşı hazırlıkları önceden tamamlamakta fayda var. Peki, doğum çantasında bebekler için neler bulunmalı? Bu özel günde bir aksaklık yaşamamanız ve bebeğinize gerekli olanlar listesini derledik.

Bu bir ilandır.

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Bebeğin çantası hastanede kalış süresi düşünülerek hazırlanmalı. Bu çantayı özenle hazırladığınızda çok rahat edeceksiniz. İşte, yanına almanız gerekenler...

2Petino Yenidoğan Ayıcık Desenli Hastane Çıkışı 10lu Zıbın Set

Petino Yenidoğan Ayıcık Desenli Hastane Çıkışı 10'lu Zıbın Set

Yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan hastane çıkış setleri doğum çantasında olmazsa olmazların başında geliyor. Hazırlayacağınız çantanın içinde mutlaka olmalı. Yenidoğan Hi Baby hastane çıkışı 10'lu zıbın set yumuşacık dokusu ile bebeğinizin sağlığına uygun, gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3Kumsal Bebek Battaniyesi

Kumsal Bebek Battaniyesi

Bebeğinizin hastane çıkışı üşütmemesi için yanınıza bebek battaniyesi almayı ihmal etmeyin. Kumsal Bebek Battaniyesi, yüzde yüz organik pamuktan üretilmiştir. Yumuşacık dokusu bebeğinizin cildine zarar vermez.

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4TobraAna Han - Yenidoğan 2li Takım Mavi

TobraAna Han - Yenidoğan 2li Takım Mavi

Hastane setinde bulunuyor olsa da yedek olması açısından yeni doğan bebek çantasında tulum da bulundurmak gerekiyor. TobraAna Han bebek tulumları, bebeğinizin sağlığı öncelikli olacak ve hassas cildine zarar vermeyecek şekilde özel kumaş ve dikiş teknikleri ile üretilmiştir.

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5Wee Baby 833 Desenli Damaklı Emzik

Wee Baby 833 Desenli Damaklı Emzik

İhtiyaç duyduğunuzda doktorunuza danışarak bebeğinize emzik verebilirsiniz. Wee Baby 833 Desenli Damaklı Emzik, ortodontik damaklı emzik ucu bebeğin emme hareketine uyum sağlayarak bebeğin doğal damak yapısını ve diş gelişimini destekler.

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6Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden Yenidoğan

Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden Yenidoğan

Bebek bezi, bebeklerin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bebek bezi tercih ederken gelişim özelliklerine, hareketlerini kısıtlamayan, yaşına ve kilosuna uygun ürünü tercih etmek çok önemli. Prima Bebek Bezi Premium Care ile bebeğinizin rahat etmesini sağlarken cildini de koruyabilirsiniz.

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7Uni Baby Yenidoğan 12li Islak Pamuk Mendil

Uni Baby Yenidoğan 12'li Islak Pamuk Mendil

Günlük hayatta pek çok alanla kullandığımız ıslak mendiller, bebek bakımında oldukça önemli. Bu yüzden dikkatli seçilmesi gerekiyor. Uni Baby Yenidoğan Islak Pamuk Mendil, boya, alerjen madde ve sentetik lif içermiyor. pH değeri yeni doğan bebeklerin cildi ile de uyumlu olan bu mendil bebeklerin cildine özel olarak geliştirilmiştir.

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8Chicco Natural Sensation Pişik Kremi

Chicco Natural Sensation Pişik Kremi

Bebeklik döneminde pişik problemiyle sık karşılaşılabiliyor. Bunu önlemek için pişik kremleri en büyük yardımcılardan biri. Chicco Natural Sensation Pişik Kremi, bebeğinizin hassas cildi için uygun. Ultra besleyici formülü ile kuru ciltler için de tercih edilebilir.

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9Chicco Naturalfeeling Cam Biberon 0 Ay+

Chicco Naturalfeeling Cam Biberon 0 Ay+

Biberonlar, bebeklerin beslenmesinde en büyük yardımcı. Chicco Naturalfeeling Cam Biberon, bebeğin hareket değişimlerine doğal olarak uyum gösterir. Üstelik özel dokusu ve eğilimli ucuyla beslenme döneminin daha rahat geçmesine yardımcı olur.

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