Bebek için hazırlanan hastane çantasında neler olmalı?
Doğuma sayılı gün kala anne adaylarını büyük bir heyecan kaplıyor. Doğum için hastane çantası hazırlama da bu güzel heyecanların başında geliyor. Özellikle erken doğum ihtimaline karşı hazırlıkları önceden tamamlamakta fayda var. Peki, doğum çantasında bebekler için neler bulunmalı? Bu özel günde bir aksaklık yaşamamanız ve bebeğinize gerekli olanlar listesini derledik.
Bu bir ilandır.
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Bebeğin çantası hastanede kalış süresi düşünülerek hazırlanmalı. Bu çantayı özenle hazırladığınızda çok rahat edeceksiniz. İşte, yanına almanız gerekenler...
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Petino Yenidoğan Ayıcık Desenli Hastane Çıkışı 10'lu Zıbın Set
Yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan hastane çıkış setleri doğum çantasında olmazsa olmazların başında geliyor. Hazırlayacağınız çantanın içinde mutlaka olmalı. Yenidoğan Hi Baby hastane çıkışı 10'lu zıbın set yumuşacık dokusu ile bebeğinizin sağlığına uygun, gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
Bebeğinizin hastane çıkışı üşütmemesi için yanınıza bebek battaniyesi almayı ihmal etmeyin. Kumsal Bebek Battaniyesi, yüzde yüz organik pamuktan üretilmiştir. Yumuşacık dokusu bebeğinizin cildine zarar vermez.
Hastane setinde bulunuyor olsa da yedek olması açısından yeni doğan bebek çantasında tulum da bulundurmak gerekiyor. TobraAna Han bebek tulumları, bebeğinizin sağlığı öncelikli olacak ve hassas cildine zarar vermeyecek şekilde özel kumaş ve dikiş teknikleri ile üretilmiştir.
Bebek bezi, bebeklerin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bebek bezi tercih ederken gelişim özelliklerine, hareketlerini kısıtlamayan, yaşına ve kilosuna uygun ürünü tercih etmek çok önemli. Prima Bebek Bezi Premium Care ile bebeğinizin rahat etmesini sağlarken cildini de koruyabilirsiniz.
Günlük hayatta pek çok alanla kullandığımız ıslak mendiller, bebek bakımında oldukça önemli. Bu yüzden dikkatli seçilmesi gerekiyor. Uni Baby Yenidoğan Islak Pamuk Mendil, boya, alerjen madde ve sentetik lif içermiyor. pH değeri yeni doğan bebeklerin cildi ile de uyumlu olan bu mendil bebeklerin cildine özel olarak geliştirilmiştir.
Bebeklik döneminde pişik problemiyle sık karşılaşılabiliyor. Bunu önlemek için pişik kremleri en büyük yardımcılardan biri. Chicco Natural Sensation Pişik Kremi, bebeğinizin hassas cildi için uygun. Ultra besleyici formülü ile kuru ciltler için de tercih edilebilir.
Biberonlar, bebeklerin beslenmesinde en büyük yardımcı. Chicco Naturalfeeling Cam Biberon, bebeğin hareket değişimlerine doğal olarak uyum gösterir. Üstelik özel dokusu ve eğilimli ucuyla beslenme döneminin daha rahat geçmesine yardımcı olur.