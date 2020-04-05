Yenidoğan Haber Giriş: 05 Nisan 2020 - 10:54 , / 05 Nisan 2020 - 11:31

Bebek için hazırlanan hastane çantasında neler olmalı?

Doğuma sayılı gün kala anne adaylarını büyük bir heyecan kaplıyor. Doğum için hastane çantası hazırlama da bu güzel heyecanların başında geliyor. Özellikle erken doğum ihtimaline karşı hazırlıkları önceden tamamlamakta fayda var. Peki, doğum çantasında bebekler için neler bulunmalı? Bu özel günde bir aksaklık yaşamamanız ve bebeğinize gerekli olanlar listesini derledik.



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