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Kelebek
Haber GiriÅŸ: 14 Temmuz 2020 - 10:09,

Bebek gelmeden tatile çÄ±ktÄ±lar

KÄ±sa sÃ¼re sonra anne olmaya hazÄ±rlanan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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1YAKINDA BEBEK GELÄ°YOR
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YAKINDA BEBEK GELÄ°YOR

Ä°lk bebek heyecanÄ± yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Orlando Bloom ile Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Katy Perry, doÄŸum Ã¶ncesi tatile Ã§Ä±ktÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

2DENÄ°ZÄ°N VE GÃœNEÅžÄ°N KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARDILAR
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DENÄ°ZÄ°N VE GÃœNEÅžÄ°N KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARDILAR

Dinlenmek iÃ§in Malibu'yu seÃ§en Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, orada denizin ve gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

3DALGALAR ARASINDA
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DALGALAR ARASINDA

Katy Perry ise vaktinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§ok sevdiÄŸi dalgalarÄ±n arasÄ±nda geÃ§irdi.

4YÃœRÃœYÃœÅž YAPTI
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YÃœRÃœYÃœÅž YAPTI

Mor bir mayo giyen 35 yaÅŸÄ±ndaki Katy Perry, bir sÃ¼re deniz kenarÄ±nda yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Daha sonra denize giren Perry'ye bir ara kendisi gibi hamile olan bir kadÄ±n arkadaÅŸÄ± eÅŸlik etti.Bu sÄ±rada 43 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Bloom da su sporlarÄ±yla ilgilendi.

5SEVGÄ°LÄ°LER GÃœNÃœNDE NÄ°ÅžANLANDILAR
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SEVGÄ°LÄ°LER GÃœNÃœ'NDE NÄ°ÅžANLANDILAR

Orlando Bloom ile Katy Perry, geÃ§en yÄ±lÄ±n Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, yakÄ±nda bir kÄ±z bebek sahibi olacaklarÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden duyurdu.Â

6BLOOMEN ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN BÄ°R OÄžLU VAR
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BLOOM'EN ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN BÄ°R OÄžLU VAR

Orlando Bloom, ilk evliliÄŸini model Miranda Kerr ile yaptÄ±. Bloom'un bu evlilikten 9 yaÅŸÄ±nda Flynn Christopher adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

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