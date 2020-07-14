YÃœRÃœYÃœÅž YAPTI Mor bir mayo giyen 35 yaÅŸÄ±ndaki Katy Perry, bir sÃ¼re deniz kenarÄ±nda yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Daha sonra denize giren Perry'ye bir ara kendisi gibi hamile olan bir kadÄ±n arkadaÅŸÄ± eÅŸlik etti.Bu sÄ±rada 43 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Bloom da su sporlarÄ±yla ilgilendi.