Bebek geliyor: Bu aşk için, bu hediye için minnettarız!

HAVUZ BAŞI DANSLARI Aslında zengin bir iş adamı olan Gianluca Vacchi'nin adını daha geniş kitleler, özellikle de sosyal medya kullanıcıları 2016 yılında duydu. Bunun nedeni ise hem Vacchi'nin gözler önüne serdiği lüks yaşamı hem de sevgilisiyle havuz başında sergilediği danslardı.