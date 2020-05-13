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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 11:20,

Bebek geliyor: Bu aşk için, bu hediye için minnettarız!

Sosyal medya sayesinde adını daha geniş kitlelere duyuran iş adamı mutlu haberi de Instagram sayfasından duyurdu.

INSTAGRAM

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1YAKINDA BABA OLUYORUM
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YAKINDA BABA OLUYORUM!

Sevgilisiyle birlikte çektiği videolar sayesinde Instagram fenomenine dönüşen 52 yaşındaki iş adamı yakında baba olacağını tüm dünyaya ilan etti.

2SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

52 yaşındaki İtalyan iş adamı ve Instagram fenomeni Gianluca Vacchi, sevgilisiyle bir bebek beklediklerini duyurdu.

3BU HEDİYE İÇİN MİNNETTARIZ
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BU HEDİYE İÇİN MİNNETTARIZ

Gianluca Vacchi, sevgilisinin önünde diz çöktüğü paylaşımında "Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız" diye yazdı.

4BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bir video aracılığıyla mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Vacchi ve Fonseca'nın paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

5HAVUZ BAŞI DANSLARI
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HAVUZ BAŞI DANSLARI

Aslında zengin bir iş adamı olan Gianluca Vacchi'nin adını daha geniş kitleler, özellikle de sosyal medya kullanıcıları 2016 yılında duydu. Bunun nedeni ise hem Vacchi'nin gözler önüne serdiği lüks yaşamı hem de sevgilisiyle havuz başında sergilediği danslardı.

6FİGÜRLERİ VE DÖVMELERİ İLGİ ÇEKTİ
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FİGÜRLERİ VE DÖVMELERİ İLGİ ÇEKTİ

O dönemde 48 yaşında olan Gianluca Vacchi, formda fiziği, dövmeleri ve videolarda sergilediği kıvrak dans figürleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

7BILZERIANA RAKİP GÖSTERİLDİ
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BILZERIAN'A RAKİP GÖSTERİLDİ

Gianluca Vacchi, kısa sürede milyonlarca Instagram takipçisine ulaştı. Hatta lüks villasında güzel kadınlarla sürdürdüğü yaşamını gözler önüne seren ve bu sayede bir sosyal medya fenomenine dönüşen Dan Bilzerian'a rakip gösterildi.

8STİL İKONU
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STİL İKONU

Lüks hayatını gözler önüne sermekten büyük zevk alan Vacchi, aynı zamanda da aykırı giyim tarzıyla bir ‘stil ikonu’ haline de geldi.

9350 MİLYON STERLİNLİK SERVETİN SAHİBİ
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350 MİLYON STERLİNLİK SERVETİN SAHİBİ

SEA Società Europea Autocaravan adlı bir şirketin sahibi olan Gianluca Vacchi'nin 350 milyon sterlin civarında bir servete sahip olduğu da biliniyor.

10ESKİ EŞİNDEN AYRILDI
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ESKİ EŞİNDEN AYRILDI

Gianluca Vacchi, daha önce Giorgia Gabriele ile evliydi, ancak çift 2017 yılında yollarını ayırdı.

11GENÇ BİR KIZ BABASI
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GENÇ BİR KIZ BABASI

Vacchi'nin, eski ilişkisinden 2002 doğumlu Ginevra Mavilla adında bir kız çocuğu bulunuyor.

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