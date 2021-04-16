FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, MEGA, SPLASH, INSTAGRAM
Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 13:11 |
Bebek emzirmek ne zor geldi bana!
Kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren ünlü şarkıcı bebeğini emzirirken sorun yaşadığını anlattı. Şarkıcı "Bu hala acı verici bir durum" diye konuştu.
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Mike Comrie ile ilişkisinden bir ay önce Mae adında bir kız bebek dünyaya getiren Hilary Duff, emzirmeyle ilgili sorunlar yaşadığını anlattı. Üstelik üçüncü kez anne olmasına rağmen.
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Dr. Elliot Berlin'in podscast yayınına konuk olan 33 yaşındaki üç çocuk annesi Duff, bir ay önce dünyaya gelen kızı Mae'yi anne sütüyle beslemenin kendisi için hem duygusal hem de fiziksel olarak çok zor olduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, bebeğini emzirirken canının yandığını da ekledi.
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Hilary Duff, bu konuda her üç çocuğuyla ilgili olarak farklı deneyimler yaşadığını söyledi. İlk çocuğu Luca'yı emzirmenin çok daha kolay olduğunu söyledi. Fakat aradan geçen yıllar içinde vücudunda oluşan değişiklikler nedeniyle süt üretiminde sorunlar çıkmaya başladığını belirtti. Şu anda kızı Mae'yi emzirmekte ise zorlandığını belirtti Hilary Duff.
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Hilary Duff, Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden Luca adında 9 yaşında bir çocuk sahibi. Şu anda evli olduğu Matthew Coma'dan da iki yaşında Banks Violet adında bir çocuğu ve bir aylık Mae adında bir kızı bulunuyor.