Bebek emzirmek ne zor geldi bana!

Dr. Elliot Berlin'in podscast yayınına konuk olan 33 yaşındaki üç çocuk annesi Duff, bir ay önce dünyaya gelen kızı Mae'yi anne sütüyle beslemenin kendisi için hem duygusal hem de fiziksel olarak çok zor olduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, bebeğini emzirirken canının yandığını da ekledi.