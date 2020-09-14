Bebek emziririm, diş fırçalarım, selfie çekerim: Çoklu görevde şampiyonuz!

ONLAR DA ÇOK ÇOCUK SEVİYOR Gösteri dünyasının ünlü Kardashian Jenner ailesinin annesi ve akıl hocası Kris Jenner, en çok çocuk doğuran ünlü annelerden biri. Robert Kardashian ile evliliğinden Kim, Kourtney, Khloe ve Robert adında dört çocuğu var Jenner'ın. Daha sonra evlendiği Bruce Jenner'dan da Kylie ve Kendall adında iki kız çocuk sahibi oldu.