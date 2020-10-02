“Bebek Bonomo” geliyor...

2 yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! 11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Öğrendiğime göre çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış.
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1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti. Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
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Güzeli kaptı soluğu Bodrum’da aldı
Eserleriyle yurtdışında da adından söz ettiren sanatçı İsmail Acar, gönlünü tescilli bir güzele kaptırdı. Miss Beauty Of Belarus 2019 ve Miss Europe Of Eurasia 2020 yarışmalarının birincisi Yana Khramtsova ile beraber olan Acar, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum’da tatilde.Yazın son günlerini birlikte geçiren çift, Gümüşlük’te baş başa yemek yerken, o mutlu anlarını sosyal medyada da paylaştı.
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Şimdiye kadar özel hayatı hakkında konuşmayan sevgili dostum İsmail Acar’ı arayıp sordum. Khramtsova ile yaklaşık 1 yıl önce bir resim sergisinde tanışmış, aralarında bir dostluk kurulmuş. Ve arkadaşlıkları kısa zamanda aşka dönüşmüş.Çift, Yana Hanım’ın doğum gününü kutlamak için Bodrum’da baş başa tatil yapıyormuş. İsmail Acar ve Yana Khramtsova’ya mutluluklar diliyorum.
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Aşkı uğruna 1 saatlik yolu 8 saatte geldi!
Cemiyetin ünlü isimlerinden Ayşe Kucuroğlu, bir süredir işleri nedeniyle Atina’da bulunan sevgilisi Alex Papantoniou’ya kavuştu. Ama ne kavuşmak! Sınırlar kapatılmadan önce İstanbul’a gelen ve tüm karantina sürecini burada, sevgilisinin yanında geçiren Alex Bey, işleri nedeniyle daha sonra Atina’ya geri dönmüştü.
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İstanbul-Atina arasındaki uçuşların sınırlı sayıda devam etmesi nedeniyle sevgilisiyle görüşmekte zorluk yaşayan Papantoniou, aşkına kavuşmak için adeta dağları deldi! Atina’dan önce Frankfurt’a uçan işadamı, 8 saatlik yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı. Onu havalimanında bekleyen Ayşe Kucuroğlu’nun mutluluğu görülmeye değermiş...
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Kahvaltıda da iddialı
İstanbul’un yeni gözdesi Cabbar, Nişantaşı’nda açıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşletmesini Serkan Koca’nın yaptığı Cabbar’da bundan böyle hafta sonları geleneksel Türk kahvaltısı olacak. Öğlen servisini de kısa süre önce hayata geçiren Serkan Koca, “Cabbar, yemekleriyle kısa süre içinde müdavimlerini yarattı. İddia ediyorum kahvaltısı da çok beğenilecek. Unutmayın, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Bu yüzden buraya gelen herkesi mutlu etmek amacımız. Cabbar’dan mutsuz ayrılmak yok” diyerek şehrin en leziz kahvaltısını hazırladıklarını söyledi.