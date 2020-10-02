“Bebek Bonomo” geliyor...

1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti. Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.