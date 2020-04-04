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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 13:58, /

Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Hamile şarkıcı, nişanlısını pembe kremaya bulayıp doğacak bebeğin cinsiyetini açıkladı.

SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1DUYURUYU BÖYLE YAPTI

DUYURUYU BÖYLE YAPTI

Bir süre önce hamile olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı Katy Perry şimdi de bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Backgrid UK, Instagram

2BEBEĞİMİZ KIZ OLACAK

BEBEĞİMİZ KIZ OLACAK

Bunun için de sosyal medyayı tercih eden Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un yüzünü pembe kremaya buladığı bir fotoğrafını paylaşarak bebeğinin kız olacağını duyurdu.

Instagram

3BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM

'BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM'

Katy Perry daha önce katıldığı bir etkinlikte bir kız bebek istediğini söylemişti.

Splash News

4BLOOMUN BİR OĞLU VAR

BLOOM'UN BİR OĞLU VAR

35 yaşındaki Katy Perry, ilk kez çocuk sahisi olacak. 43 yaşındaki Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu bulunuyor.

Backgrid USA

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Splash News

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