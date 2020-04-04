Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Bir süre önce hamile olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı Katy Perry şimdi de bebeğin cinsiyetini açıkladı. Backgrid UK, Instagram Bunun için de sosyal medyayı tercih eden Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un yüzünü pembe kremaya buladığı bir fotoğrafını paylaşarak bebeğinin kız olacağını duyurdu. InstagramKaty Perry daha önce katıldığı bir etkinlikte bir kız bebek istediğini söylemişti. Splash News35 yaşındaki Katy Perry, ilk kez çocuk sahisi olacak. 43 yaşındaki Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu bulunuyor. Backgrid USASplash News