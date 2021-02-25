Bebeğim bir lokma elmayla boğuluyordu

Lucy Mecklenburgh paylaşımında "Bu sabah Roman bir parça elma yüzünden boğuluyordu. Ondan sonra da iki saat boyunca öğürdü ve hastalandı" diye yazdı. Minik oğlu Roman'ın o anlardan sonra ne kahvaltı ettiğini ne de öğle yemeği yediğini belirten Mecklenburgh, bebeğinin, ağzına aldığı yemeklerin hepsini tükürdüğünü de anlattı. İlk kez anne olan yıldız, daha sonra da Roman'ı doktora götürdüğünü belirtti.