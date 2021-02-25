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Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 13:08 | 

Bebeğim bir lokma elmayla boğuluyordu

Ünlü yıldızın zorlu saatleri... İlk kez anne olan TV yıldızı, 11 aylık oğlunun, bir lokma elma yüzünden ölümün kıyısına geldiğini anlattı.

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Genzine kaçan elmayı çıkardıktan sonra da bebeğinin sürekli öğürdüğünü ve hastalandığını anlatan yıldız "Bu korkunçtu. Ben şimdi bebeğimin bir şeyler yemesi konusunda endişeliyim" diyerek duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı.

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İngiliz TV yıldızı Lucy Mecklenburgh, minik oğlunun bir parça elma yemesinden sonra yaşadıkları dehşeti anlattı. Nişanlısı Ryan Thomas ile birlikteliğinden, Roman adında 11 aylık oğlu olan Mecklenburgh, hem o anlarda hem de sonrasında neler yaşadığını ve neler hissettiğini dile getirdi.

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Lucy Mecklenburgh paylaşımında "Bu sabah Roman bir parça elma yüzünden boğuluyordu. Ondan sonra da iki saat boyunca öğürdü ve hastalandı" diye yazdı. Minik oğlu Roman'ın o anlardan sonra ne kahvaltı ettiğini ne de öğle yemeği yediğini belirten Mecklenburgh, bebeğinin, ağzına aldığı yemeklerin hepsini tükürdüğünü de anlattı. İlk kez anne olan yıldız, daha sonra da Roman'ı doktora götürdüğünü belirtti.

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 Bu yaşadığının Roman için de bir tür şok olduğunu hatırlatan Lucy Mecklenburgh, minik bebeğin su ve anne sütü içtiğini ancak o olaydan sonra uzun süre katı yiyecekler tüketmediğini de ekledi. Lucy Mecklenburgh, oğlu uyurken de her 15 dakikada bir onu kontrol ettiğini anlattı. 

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Mecklenhurgh, bundan böyle bebeğinin nasıl yiyeceğini çok merak ettiğini anlatarak, elma boğazına kaçana kadar Roman'ın  yemek yemeyi sevdiğini ancak şimdi bu konuda temkinli olduğunu belirtti.

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Rol aldığı The Only Way is Essex adlı diziyle adını duyuran Lucy Mecklenburgh, Coronation Street dizisiyle tanına Ryan Thomas ile nişanlı bir süredir. Roman, çiftin ilk çocuğu. Ryan Thomas ise Tina O'Brien ile yaşadığı ilişkiden Scarlett adında bir kız çocuğu babası oldu. 

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