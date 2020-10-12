BCG aşısı nedir, ne zaman yapılır? Tıpta BCG aşısının açılımı ve uygulandığı yaş grupları

BCG AŞISI KİMLERE UYGULANIR? Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı bakteri aşısıdır



Cilt içine enjeksiyon ile uygulanır



BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, bağışıklamanın daha güçlü gelişmesi için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır



BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT (cilt testi) yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.



Aşıdan sonraki bir hafta içinde aşı yerinde akıntı,yara ve şişlik oluşur. Bu, çocuğun daha önce TB basili ile enfekte olduğunu gösterir. Bu nedenle üç aylıktan büyük çocuklara BCG aşısı yapmadan önce TCT (tüberküloz cilt testi) yapmak gereklidir.