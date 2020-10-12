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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 20:45 | 

BCG aşısı nedir, ne zaman yapılır? Tıpta BCG aşısının açılımı ve uygulandığı yaş grupları

BCG aşısı, koronavirüs salgınında uzmanların yaptığı çalışmaların ardından gündeme geldi. Tıp dilinde BCG aşısı olarak adlandırılan tüberküloz yani verem aşısı, doğumdan itibaren yeni doğan bebeklere uygulanmaya başlanıyor. Ülkemizde Sağlık Ocağı ve hastanelerde uygulanan BCG aşısı, hayatı tehdit eden miliyer, menenjit TB gibi durumların ortaya çıkışını azaltıyor. Peki, BCG aşısı nedir ve ne zaman yapılır? İşte, BCG aşısının açılımı ve BCG aşısının uygulandığı yaş gruplarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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BCG tüberküloz aşısı ülkemizde yeni doğan bebeklere uygulanıyor. Yan etkileri az olan bir aşı olan BCG aşısının dozu, aşılama yeri ve derinliği, aşılanan kişinin yaşı ve bağışıklık sisteminin durumuyla ilgilidir. BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT (cilt testi) yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır. Kanser, kanser tedavisi ve kortizon içeren ilaç kullanımı ve gebelik gibi durumlarda ise bu aşının uygulanmaması gerektiği Sağlık Bakanlığı'nca açıklanıyor. İşte, detaylar.

2BCG AŞISI NEDİR
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BCG AŞISI NEDİR?

BCG, yani Bacille Calmette-Guerin, tüberküloz basilinin bütün yapısal özelliklerini taşıyan, ancak hastalık oluşturma yeteneği yok edilmiş bir Mycobacterium bovis suşudur. BCG, tüberküloz basilinin kanla ve lenfatik sistemle basilin yayılmasını engeller. Böylece hayatı tehdit eden miliyer, menenjit TB gibi durumların ortaya çıkışını azaltır.

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BCG aşısı, yan etkileri az olan bir aşıdır. Aşıdan sonra görülen komplikasyonlar daha çok aşının dozu, aşılama yeri ve derinliği, aşılanan kişinin yaşı ve bağışıklık sisteminin durumuyla ilgilidir. Ülkemizde çocuklara BCG aşısı doğumdan 2 ay sonra yapılmaktadır.

4BCG AŞISI KİMLERE UYGULANIR
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BCG AŞISI KİMLERE UYGULANIR?

Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı bakteri aşısıdır

Cilt içine enjeksiyon ile uygulanır

BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, bağışıklamanın daha güçlü gelişmesi için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır

BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT (cilt testi) yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.

Aşıdan sonraki bir hafta içinde aşı yerinde akıntı,yara ve şişlik oluşur. Bu, çocuğun daha önce TB basili ile enfekte olduğunu gösterir. Bu nedenle üç aylıktan büyük çocuklara BCG aşısı yapmadan önce TCT (tüberküloz cilt testi) yapmak gereklidir.

5AŞININ ÖZELLİKLERİ
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AŞININ ÖZELLİKLERİ

BCG aşısı, ısı ve ışığa çok dayanıksızdır. Deri içine (intradermal) uygulanır. Doğumdan itibaren uygulanabilir. Aşı, kanla ve lenfatik sistemle patojen basilin yayılmasını engeller. Bu sayede hayatı tehdit eden miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjit gibi durumların ortaya çıkışını azaltır. Akciğer tüberkülozunu önlemede meta analizlerde %50 etkili bulunmuştur. BCG’nin koruyuculuğu, Türkiye'de erişkinlerde %72,7 iken 0-6 yaş grubunda %85 bulunmuştur.

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