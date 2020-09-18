BBG MELİH: Ödülle kalp ameliyatı yaptırdım

2001 yılında ekrana gelen ve finali izlenme rekorları kıran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında 02 Melih yani Melih Değirmenci birinci olmuştu. Günümüzde oyunculuk ajansı sahibi olan Değirmenci’yle BBG evinin ona neler kattığını ve değişen hayatını konuştuk. ( Eda SOLMAZ hazırladı)
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2000’li yılların başında Türkiye’deki yarışma formatları tamamen şekil değiştirmeye başlamıştı. Yurtdışında büyük izleyici kitlesine sahip birçok program Türkiye’ye adapte ediliyordu. 2001 yılındaysa Biri Bizi Gözetliyor yarışması yani BBG evi ile tanıştık. 15 yarışmacı 3 ay, 7/24 gözetlenen bir evin içinde 100 bin TL’nin sahibi olmak için yarışacaktı. Evin içerisindeki her yarışmacının bir lakabı, numarası vardı. Filozof Eray, “Of Deli Gönül” Tarık, 01 Murat, 05 Dilek, Akmerkez Hülya, Doğa Bey gibi yakın geçmiş popüler kültürünün en önemli figürleri...İlk BBG evinin birincisi ise nam-ı diğer 02 Melih yani Melih Değirmenci oldu. Yarışmanın finali, o dönem televizyondaki en yüksek reytingi de aldı. 02 Melih’in yarışma evinden çıkış dansı 2001 yılının en çok konuşulan konusuydu. Değirmeci’ye “Daha önce Türkiye’de yapılmamış bir yarışmaya neden başvurdunuz?” diye soruyorum: “Motivasyonum korkuydu. 19 yaşındaydım, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği bölümünde okuyordum. Derslerden kalmıştım ve bunun nedeni dans tutkumdu. Babama bunu açıklayamazdım ve muhakkak bir mazeret bulmam lazımdı. ‘15 gün BBG evinde kalırım belki finale kadar gidemem ama derslerden kalma nedenim olarak bunu gösterebilirim’ diye düşündüm. 15 gün diye çıktığım o yol, 19 yılı buldu.” 02 Melih, evin içinde birinci olacağını hiç hissetmediğini de söylüyor. En büyük rakibi Eray’ın evden dışarıya çıkmasıyla ödülü kazandığını anladığını dile getiriyor: “Final günü evde tek başıma kalana kadar büyük ödülü alacağımı düşünmedim. Bu halkın takdiriydi. Ardından 8 dizide, 5 sinema filminde oyunculuk yaptım. Her şey tamamen değişti.”
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Kimsenin görmediği bir şöhreti yaşadım
Döneminde büyük bir ünün sahibi olan Değirmenci, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “O yarışmaya girdiğimde çok akıllı değil ama zeki bir çocuktum. Çok gençtim. Şu anki dizilerde başrol oyuncuları dahil o zamana kadar kimsenin görmediği bir şöhreti yaşadım. 19 yaşında iddia ediyorum bugünün Türkiye’sinde kimsenin yaşamadığı bir hayatı da yaşadım... Kimsenin sahip olamadığı lükslerim oldu. Kimsenin yanına oturamadığı ya da yanına izinle gittiği kişiler benimle aynı masaya oturmaya çalışıyordu. Bu kapıları açan da yarışmayla beraber şöhretin verdiği güçtü. Ama hiçbir zaman çıkarken o kapıları kapatmadım. Toplumun her kademesinden hep insan biriktirdim. O da şimdiki işimin gelişmesini sağladı.”Melih Değirmenci, şu anda Cactus Cast Ajans’ın sahibi.
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Hatta Türkiye’deki en kalabalık oyuncu ajansı olduklarına dair de bir iddiası var. Değirmenci, “81 ilde 97 bin kişiyle şu an sinema televizyon sektörünün en büyük cast hizmetini veriyoruz. Bunun haricinde 160’a yakın da profesyonel oyuncumuz var. Birebir ilgilendiğim 35’e yakın oyuncum var. Ve 2 yıl gibi bir zamanda oyuncu verdiğimiz birçok proje oldu. İzmir’de oyunculuk eğitimi veren bir okulum da var. İzmir Film Festivali’nin koordinatörlüğünü üstleniyorum. Türkiye’nin her yerinde çalışıyoruz” diyor.
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KEBAPÇILIK YAPTIM
BBG Melih ayrıca yarışmadan sonra 4 kere hayata sıfırdan başladığını da söylüyor: “Birçok iş yaptım. Oto yıkama, kebapçılık, ajans sahipliği, oyunculuk, medya patronluğu, yapımcılık... 2009 yılında her şeye 6 yıl ara verdim. Ailemin işleri ile ilgilendim. Maddi olarak kendimi toparlamam ve sıfırdan başlamam gerekti. Çünkü ben bu hayata 4 kere kimsenin bilmediği bir şekilde sıfırdan başladım. Ayağa kalkmak için kendinizle olan hesabınızı ilk başta bitireceksiniz. Kendinize kızmayı bırakacaksınız. Hatalarınız yüzünden kendinize küsmeyeceksiniz. Ben bu oyunculuk ajansını kurarken başarılı olacağımı biliyordum. Ama işlerimin bu kadar başarı getireceğini bilmiyordum. Çok çalıştım ve şimdiye kadar 26 projeye imza attık.”
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O evde kimseyle aşk yaşamadım
2001 yılının magazin iddialarından biri de BBG evindeki Akmerkez Hülya’nın 02 Melih’e âşık olduğuydu. Değirmenci’ye “BBG evine dair bazı şehir efsaneleri var. Mesela birileriyle aşk yaşadığınız gibi... Doğru mu” diye soruyorum, cevabı çok net: “BBG, 7/24 kameralarla gözlemlenen bir programdı. Şöhretin kaybını hisseden insan her şeyi yapar. O dönem benim de böyle söylentilere maruz kalmamdaki sebepler oydu. Benden çocuğu olduğunu iddia eden kadınlar da vardı. Ve o kadınlar 9 yaşındaki çocuklarının 19 yaşındaki bir çocuktan yani benden olduğunu söylüyordu. Gerçekler önemliydi. Aşk yaşadığım gibi iddialarda bulunuldu ama öyle bir şey olmadı. Olsaydı da olurdu yani 19 yaşındaydım. Ben ‘oldu’ deseydim bu söylenti daha kısa sürer ve bugünlere kadar gelmezdi. Ama yalan söylemedim. Aşk yaşanmadı.”Değirmenci, yarışmadan Tarık (Şimşek), Murat (Makar), Sinan (İlhan) ile hâlâ dostluklarının devam ettiğini söylüyor. O dönem rüya gibi bir kadro kurulduğunu da belirtiyor: “Biz daha samimi, halkın anladığı insanlardık. Bizden sonra yarışmaların da keyfi kaçtı. Eve giren insanlar kendilerinden önceki dönemlerde neyin reyting getirdiğini ya da neyin prim yaptığını bildiğinden yapmacıklaştı. İlk dönem yarışmacıları daha çok ne yapacaklarını bilmeyen insanlardan oluştuğu için sahtelik yoktu, biz gerçektik.”
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Ödülle kalp ameliyatı yaptırdım
Melih Değirmenci, BBG evinde kazandığı parayla ne yaptığını ise 8 yıl boyunca sakladığını söylüyor: “O parayla komşumun kalp ameliyatını yaptırdım. Komşumuza ‘Bu hayatta her şey olabilir, ümidini kesme, bana bu para nasip olursa sana bu ameliyatı yaptırırım’ dedim. O insanı bu senenin başında kaybettik ama en azından hayatını yaşadı. O dönemde bir sabah programı sunuyordum, Güney Doğu’da bilgisayar sınıfı açtırdım. Ben para için değil başarılı olmak için çalıştım.”
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Bugünkü Melih BBG’ye katılmazdı
İzmir-İstanbul arası bir hayatı olan, evli ve 6 yaşında bir kız babası Melih Değirmenci’nin yarışma sonrası kendi yoluna çizebiliyor olması önemli. Gençlerle çalışan Değirmenci, onlara da bu öğütü verdiğini söylüyor: “Genç öğrencilere oyuncu mu yoksa şöhretli mi olmak istediklerini, birinden birini seçmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü şöhret olmanın yolu bende yok. Şöhretin kaybı depresyondur. Bu depresyonu kaldırabilmenin tek yolu ise ailedir. Aileniz başarının önemli olduğunu söylemeli.” Bugün BBG düzenlenmiş olsaydı katılmayacağını belirten Değirmenci, “2020 yılındaki Melih halimle öyle bir yarışmaya katılmam” diyor.
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“Beni 30 yaş altındaki gençler tanımaz. Eğer biliyorlarsa da internette BBG’ye denk gelmişlerdir.”
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Programın 2001 yılındaki finalinde Melih Değirmenci anne ve babasıyla...
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“Bu yarışmalarda sadece ilkinin birincisi hatırlanır.”