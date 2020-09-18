BBG MELİH: Ödülle kalp ameliyatı yaptırdım

O evde kimseyle aşk yaşamadım 2001 yılının magazin iddialarından biri de BBG evindeki Akmerkez Hülya’nın 02 Melih’e âşık olduğuydu. Değirmenci’ye “BBG evine dair bazı şehir efsaneleri var. Mesela birileriyle aşk yaşadığınız gibi... Doğru mu” diye soruyorum, cevabı çok net: “BBG, 7/24 kameralarla gözlemlenen bir programdı. Şöhretin kaybını hisseden insan her şeyi yapar. O dönem benim de böyle söylentilere maruz kalmamdaki sebepler oydu. Benden çocuğu olduğunu iddia eden kadınlar da vardı. Ve o kadınlar 9 yaşındaki çocuklarının 19 yaşındaki bir çocuktan yani benden olduğunu söylüyordu. Gerçekler önemliydi. Aşk yaşadığım gibi iddialarda bulunuldu ama öyle bir şey olmadı. Olsaydı da olurdu yani 19 yaşındaydım. Ben ‘oldu’ deseydim bu söylenti daha kısa sürer ve bugünlere kadar gelmezdi. Ama yalan söylemedim. Aşk yaşanmadı.”Değirmenci, yarışmadan Tarık (Şimşek), Murat (Makar), Sinan (İlhan) ile hâlâ dostluklarının devam ettiğini söylüyor. O dönem rüya gibi bir kadro kurulduğunu da belirtiyor: “Biz daha samimi, halkın anladığı insanlardık. Bizden sonra yarışmaların da keyfi kaçtı. Eve giren insanlar kendilerinden önceki dönemlerde neyin reyting getirdiğini ya da neyin prim yaptığını bildiğinden yapmacıklaştı. İlk dönem yarışmacıları daha çok ne yapacaklarını bilmeyen insanlardan oluştuğu için sahtelik yoktu, biz gerçektik.”