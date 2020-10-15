Bazıları gücü, bazıları aşkı vurguladı... İşte marka marka otomobil sloganları

Otomobil firmaları arasında kıran kırana rekabet yaşanırken pazarlama stratejisi olarak kendilerine slogan da belirliyorlar. İşte marka marka sloganlar:BMW Zarif güç soğukkanlı bir şekilde ifade edildiVolkswagen Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu Otomobil aşkınaCitroen Teknoloji aşka geldiSubaru Düşün, Hisset, SürToyota Today Tomorrow ToyotaBMC Bence BMCFiat Tutkuyu sürün Geleceğe yolculuk devam edecekMercedes Arabalar ikiye ayrılır: Mercedes ve diğerleriFerrari Başkaları araba satmak için yarışır biz yarışmak için araba satarızPeugeot Otomobil her zaman böyle keyif vermeliAudi Teknoloji ile bir adım öndeRenault Yaşanacak otomobiller Otomobiller yaratırOpel Taze fikirler üstün otomobillerFord Farkı hissetHyundai Seçtiğin yoldan gitHonda Hayallerin gücüNissan Beklentilerinizi değiştirinAlfa Romeo Sadece güzellik yetmez