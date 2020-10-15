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HaberlerEkonomi HaberleriBazıları gücü, bazıları aşkı vurguladı... İşte marka marka otomobil sloganları
GeriEkonomi Bazıları gücü, bazıları aşkı vurguladı... İşte marka marka otomobil sloganları
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 12:54 | 

Bazıları gücü, bazıları aşkı vurguladı... İşte marka marka otomobil sloganları

Her otomobil markası kendisinin en güçlü olduğunu öne sürer. Bunu pekiştirmek için de slogana ihtiyaç duyuyorlar.

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Otomobil firmaları arasında kıran kırana rekabet yaşanırken pazarlama stratejisi olarak kendilerine slogan da belirliyorlar.

İşte marka marka sloganlar:

2
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BMW

Zarif güç soğukkanlı bir şekilde ifade edildi

3
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Volkswagen

Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu

Otomobil aşkına

4
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Citroen

Teknoloji aşka geldi

5
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Subaru

Düşün, Hisset, Sür

6
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Toyota

Today Tomorrow Toyota

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BMC

Bence BMC

8
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Fiat

Tutkuyu sürün

Geleceğe yolculuk devam edecek

9
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Mercedes

Arabalar ikiye ayrılır: Mercedes ve diğerleri

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Ferrari

Başkaları araba satmak için yarışır biz yarışmak için araba satarız

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Peugeot

Otomobil her zaman böyle keyif vermeli

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Audi

Teknoloji ile bir adım önde

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Renault

Yaşanacak otomobiller

Otomobiller yaratır

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Opel

Taze fikirler üstün otomobiller

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Ford

Farkı hisset

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Hyundai

Seçtiğin yoldan git

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Honda

Hayallerin gücü

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Nissan

Beklentilerinizi değiştirin

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Alfa Romeo

Sadece güzellik yetmez

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