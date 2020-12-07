Bazı illerde kar yağışı başladı - İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak?
Türkiye’nin bazı noktalarından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporuyla kar yağışının meydana geleceği illeri paylaşıyor. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
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Yılbaşı için geri sayım sürerken özellikle İstanbul ve Ankara’daki vatandaşlar, mevsimin ilk karı için araştırmalarını hızlandırdı. MGM’nin (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 5 günlük hava durumu raporuna göre bu hafta Ankara ve İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor.
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GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde zaman zaman kar yağışı beklendiğini duyurdu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman karlı olması beklendiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 5, Van’da 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.
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Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezinde, gece saat 1:30 sularında başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yurt genelinde olduğu gibi Van'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kala yağan kar, karla mücadele ekiplerini teyakkuza geçirdi. Sürücüler ve mesaiye gidecek vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için belediye karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk bölgesinde oşan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidi, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi, Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi ile çevre illerin bağlantı yollarında tedbirlerini artırdı.