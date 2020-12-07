Bazı illerde kar yağışı başladı - İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu 12



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu 14



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13