Bazen evimizden yemek bile götürürdük

İnsanlar en güzel kıyafetlerini giyer, hazırlanır süslenir oraya koşardı. Kocaman bir masada aileleri ve dostlarıyla oturur bir yandan yer içer bir yandan da sahnedeki sevdikleri sanatçıları dinlerdi. Hatta bazen gündüz sadece kadınlara özgü matineler olurdu. Bütün masaları kadın seyirciler doldurur, hep radyolarda dinledikleri sanatçıları karşılarında "kanlı- canlı" bir şekilde izler, gönüllerince eğlenirlerdi. Öyle ki o dönemde kadınların evlerinden kendi pişirdikleri yiyecekleri getirmesine de izin verilirdi.



FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS