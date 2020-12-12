Bazen evimizden yemek bile götürürdük

Türkiye'de eğlence kültürünün 40 yıllık bir dönemine damga vurmuştu. Ama artık çoktan tarihe karıştı... İnsanların sevdikleri, hayran oldukları sanatçılara "elini uzatsa dokunabilecek kadar" yakın olduğu mekanlardı oralar. O dönemde evlerde TV bugünkü kadar yaygın değildi, günümüzün alışılmış gece hayatı merkezleri de... Tıpkı yazlık sinemalar gibi eğlence hayatının merkeziydi gazinolar.
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1
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Sahneye çıkanların isimleri kapının hemen üzerindeki neon lambalarla donanmış tabelada yer alırdı. Hele hava karardı mı o isimlerin yazılı olduğu ışıklar yanar sönerdi.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
2
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İnsanlar en güzel kıyafetlerini giyer, hazırlanır süslenir oraya koşardı. Kocaman bir masada aileleri ve dostlarıyla oturur bir yandan yer içer bir yandan da sahnedeki sevdikleri sanatçıları dinlerdi. Hatta bazen gündüz sadece kadınlara özgü matineler olurdu. Bütün masaları kadın seyirciler doldurur, hep radyolarda dinledikleri sanatçıları karşılarında "kanlı- canlı" bir şekilde izler, gönüllerince eğlenirlerdi. Öyle ki o dönemde kadınların evlerinden kendi pişirdikleri yiyecekleri getirmesine de izin verilirdi.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
3
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Bütün bu cümleler Türkiye'de 1960'ların başından 90'lı yıllara kadar varlığını sürdüren gazino kültürünü anlatıyor. Artık tarihe karışmış olsa da Taksim'de, Rusya'dan kalkıp gelen Frederic Bruce Thomas adlı 'siyah Rus'un' isim babası olduğu Maksim Gazino'nun adını duymayan yoktur. Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ı duymayan da!
Sadece İstanbul'da değil Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok kentte ünlülerin sahneye çıktığı gazinolar vardı uzunca bir dönem.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
4
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Kapının üzerindeki o ışıklı levhalarda assolistin adı en üste ve büyük harflerle yazılır, alt sıralarda da ondan önce sahneye çıkan sanatçıların isimleri yer alırdı. Kendisinden önce sahneye çıkacak yani "seyirciyi oyalayacak" kişileri assolist seçerdi, onun izin vermediği sanatçılar değiştirilirdi.
Bazen assoliste kuliste dinlenen sanatçıya kocaman bir gül demeti içine yüzük konularak evlenme teklifi bile yapılırdı. Özetle bir dönem Türkiye'de eğlence kültürünün en önemli unsunu gazinolardı. Sahnelerinden de az- buz değil Müzeyyen Senar'dan Zeki Müren'e, Muazzez Abacı'dan Bülent Ersoy'a kimler geldi kimler geçti.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
5
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Artık yerinde yeller esen gazino kültürünü ve o sahnelerin tozunu yutan ustaları geçmişten bugüne kalan fotoğraflar eşliğinde hatırlayalım istedik.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
6
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Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
7
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Genç yaşta trafik kazasına kurban giden Kerim Tekin ve Bülent Ersoy.