Bayramın ikinci ve üçüncü günü marketler açık mı? Bayramda A101 ve BİM açık mı?
Bayramda A101 ve BİM açık mı sorusu, bayramın ikinci ve üçüncü günü marketlerin açık olup olmadığı sorusuna cevap arayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. 14-15 Mayıs tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tam kapanma önlemlerinin devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığı, kaça kadar hizmet vereceği sorularına yanıt arıyor. Peki, bayramda ŞOK, A101 ve BİM açık mı? İşte, o sorunun cevabı
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Marketler bayramda açık mı sorusu, bayramın ikinci ve üçüncü günü A101, ŞOK ve BİM marketlere alışveriş için gitmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Marketlerde temel ihtiyaçlara ulaşım, sokağa çıkma yasağı, tam kapanma sürecinde de mümkün olacak. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Vatandaşlar, bayram süresince ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılardan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Hafta içi ve hafta sonunda da marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.
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Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.