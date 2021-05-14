Gündem Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 - 12:09 | 14 Mayıs 2021 - 12:09

Bayramın ikinci ve üçüncü günü marketler açık mı? Bayramda A101 ve BİM açık mı?

Bayramda A101 ve BİM açık mı sorusu, bayramın ikinci ve üçüncü günü marketlerin açık olup olmadığı sorusuna cevap arayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. 14-15 Mayıs tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tam kapanma önlemlerinin devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığı, kaça kadar hizmet vereceği sorularına yanıt arıyor. Peki, bayramda ŞOK, A101 ve BİM açık mı? İşte, o sorunun cevabı