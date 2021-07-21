Bayramın bitmesine kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?
İslam dininde Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günü bayram olarak kutlanıyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz itibariyle başladı. Bu yıl bayram tarihlerinin hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle tatil takvimi daha uzun sürecek. Peki, Bayramın bitmesine kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?
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Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 20 Temmuz Salı günü başladı. Bayramlaşmaya devam eden vatandaşlar, bir yandan da Kurban Bayramı'nın ve tatilin sona ereceği tarihi araştırıyor. Vatandaşlar bu sene Kurban Bayramı'nda arefe günü ile birlikte 4,5 gün bayram tatili yapacak. Peki, bayram ne zaman bitecek, bayram tatili ayın kaçında sona erecek?
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler listesine göre, Kurban Bayramı'nın son günü 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
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Bakanlar Kurulu'nun kararı ile bu yıl 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatili pazartesi gününe kadar sürecek. Beklentiler tatilin 11 güne çıkarılacağı yönünde olsa da tatilin 9 gün olacağı kararlaştırıldı.
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Tatilin 26 Temmuz'da biteceği bildirildi. Buna göre, 26 Temmuz Pazartesi günü kamu çalışanları mesaiye başlayacaklar.