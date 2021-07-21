Bayramın bitmesine kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 20 Temmuz Salı günü başladı. Bayramlaşmaya devam eden vatandaşlar, bir yandan da Kurban Bayramı'nın ve tatilin sona ereceği tarihi araştırıyor. Vatandaşlar bu sene Kurban Bayramı'nda arefe günü ile birlikte 4,5 gün bayram tatili yapacak. Peki, bayram ne zaman bitecek, bayram tatili ayın kaçında sona erecek?