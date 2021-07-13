Bayramın 1. günü ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor? İşte bayram günleri
Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, İslam dünyasında heyecanla bekleniyor. Arap ülkelerinden 17'sinin Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacağı bildirildi. Buna karşı 3 ülke ise Kurban Bayramı'nın 21 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Peki, Türkiye'de bayramın 1. günü ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor? İşte bayram günleri
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Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 tedbirleriyle karşılanacak Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bu yılın takvimine göre Arefe ve bayram günleri şu şekilde;
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
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İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendi.
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Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak
Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü; 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü kutlamaya hazırlanıyor.
Tunus, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Libya, Sudan, Cezayir, Irak Sünni Vakfı ve Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz olarak duyuruldu.
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Yemen ve Bahreyn'de de bayram salı günü idrak edilecek.
Buna karşılık Fas, Moritanya ve Komorlar'da ilgili mercilerden yapılan açıklamalarda bayramın 21 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.
Somali ve Cibuti'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken her iki ülkenin de Suudi Arabistan'ı takip edeceği belirtiliyor.