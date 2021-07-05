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Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 07:34 | 

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayramın 1. günü ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı ne zaman sorusu Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı'na yaklaştıkça Müslüman aleminin de heyecanı giderek artıyor. Mübarek Kurban Bayramı zamanını net olarak bilmeyen Müslümanlar "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna cevap ararken bir başka beklenti ise tatilin 11 gün olması yönünde. Peki, bayramın 1. günü ne zaman? İşte, Kurban Bayramı tarihi hakkında detaylı bilgiler

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Temmuz ayının gelmesi ile Kurban Bayramı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kurban zamanı yavaş yavaş yaklaşırken birtakım sorular da vatandaşların zihninde oluşmaya başladı. İşte, 2021 Kurban Bayramı takvimi...

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Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

3KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

4KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.

Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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