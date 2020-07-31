Bayramın 1.günü marketler açık mı ve bayramda marketler çalışıyor mu?
Bayramın 1. günü marketler açık mı sorusu, alışverişlerini gerçekleştirmek üzere marketlere doğru hareket etmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce kişi, Carrefour, Migros, A101, BİM ve ŞOK gibi zincir mağazaların açık olup olmama durumunu merak ediyor. Peki, bayramda ve özellikle bayramın 1. günü marketler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Bayramda marketler açık mı sorusu, alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. BİM, A101, Migros, Carrefour ve ŞOK gibi zincir market mağazalarının açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bugün marketler açık mı? İşte, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunun cevabı ve bazı bilgiler
BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?
BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.
Her marketin çalışma programı farklılık gösteriyor. Dolayısıyla diğer marketler henüz bir açıklama yapmadığı için çalışma durumları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.
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2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:
30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün