Bayramın 1.günü marketler açık mı ve bayramda marketler çalışıyor mu?

Bayramda marketler açık mı sorusu, alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. BİM, A101, Migros, Carrefour ve ŞOK gibi zincir market mağazalarının açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bugün marketler açık mı? İşte, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunun cevabı ve bazı bilgiler



BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?



BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.



Her marketin çalışma programı farklılık gösteriyor. Dolayısıyla diğer marketler henüz bir açıklama yapmadığı için çalışma durumları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.