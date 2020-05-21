Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar kadar pek çok ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bayramda 81 il için uygulanacak. Bu uygulamanın ardından normalleşme süreci için adımlar daha sağlam atılmış olacak. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler