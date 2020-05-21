Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Süreci yakından takip eden pek çok vatandaşın merakla araştırdığı bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sokağa çıkma yasağı bayramdan sonra olacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, alınan son kararlar neticesinde bu konuda herhangi bir yeni bilginin olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı ve yasaklar kalkacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar kadar pek çok ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bayramda 81 il için uygulanacak. Bu uygulamanın ardından normalleşme süreci için adımlar daha sağlam atılmış olacak. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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BAYRAMDAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.
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Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.
Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.
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1 Eylül’de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.
Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.
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Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.