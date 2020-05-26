Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde?
Sokağa çıkma yasağı bayramdan sonra olacak mı? sorusu, Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde araştırmalarda yer almaya başladı. Vaka ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulan hasta sayısının azalmasıyla beraber, normal hayata dönüş sürecinde, kademeli olarak atılan adımlarla Bilim Kurulu tavsiyeleri referans olacak. Sokağa çıkma yasağının 30 31 Mayıs'ta olması durumunda, hangi illerde sokağa çıkma yasağının olacağı da gündeme gelen bir diğer merak konusu. Normalleşme süreciyle ilgili daha önce gündeme gelen açıklamalarda haziran ayı işaret edilmişti. Peki, bayram sonrasında sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde olacak? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar...
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Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken, bayram sonrası normalleşme planı gündeme geldi. Vaka ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulan hasta sayısının giderek azalmasıyla kontrollü olarak başlayacak olan normalleşme sürecinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı Bilim Kurulu tavsiyeleri ile belirlenecek. Olası sokağa çıkma kısıtlamasının hangi illeri kapsayacağı ise merak ediliyor. Peki, 30 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde olacak? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu, bayram sonrası için araştırılmaya başlandı. 4 gün 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında, kısıtlamaların devam edip etmeyeceği resmi açıklamalar kapsamında araştırılıyor. Normalleşme süreciyle ilgili daha önce gündeme gelen açıklamalarda haziran ayı işaret edilmişti. Peki, bayram sonrasında sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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BAYRAMDAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
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Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.
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Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Normalleşme sürecinde atılacak adımların Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.
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Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
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Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.
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65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.
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Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.
Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.