Bayramdan sonra okullar açılacak mı? İşte son bilgiler
Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de okulların açılıp açılmayacağı. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı?
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17 günlük tam kapanma uygulamasının ardından önce okulların açılıp sınavların yapılması planlanıyor. İkinci aşamada tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılışı var. Kafe ve restoranların ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması gündemde. İşte, son gelişmeler...
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Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
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BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Bayramdan sonra okullar, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." açıklamasında bulunmuştu.