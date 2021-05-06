Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 10:49 | 06 Mayıs 2021 - 10:50

Bayramdan sonra okullar açılacak mı? İşte son bilgiler

Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de okulların açılıp açılmayacağı. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı?