Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs detayı
Bayramdan sonra okullar açılacak mı sorusu, şu süreçte okulların uzaktan eğitim sürecine dahil olması dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Bayramdan sonra yasakların da sona ermesiyle birlikte okulların açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler, 17 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak mı sorusunun cevabını arıyor. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı? İşte, o konuda bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bayramdan sonra okullar açılacak mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, ‘Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacaktır.’ açıklamasında bulunmuştu. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Bayramdan sonra okullar, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
3
Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.
4
OKULLAR 2 TEMMUZ TARİHİNE KADAR AÇIK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." açıklamasında bulunmuştu.