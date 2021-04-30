Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs detayı

Bayramdan sonra okullar açılacak mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, ‘Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacaktır.’ açıklamasında bulunmuştu. Peki, bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler