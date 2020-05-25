Bayramda uzaktan eğitim olacak mı? 25 Mayıs ders var mı?
Haftalardır devam eden uzaktan eğitim dersleri için gözler 25 Mayıs Pazartesi gününe çevrildi. Bayramda uzaktan eğitim olacak mı sorusuna alacakları cevaba göre EBA TV ya da eğitim aldıkları mecralarda ekran başına geçecek olan öğrenciler, ders programlarını öğrenmek istiyor. Peki, bayramda uzaktan eğitim olacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın programını belirlediği 25 Mayıs Pazartesi günü EBA TV ders programı hakkında detaylı bilgiler
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Bayramda uzaktan eğitim olacak mı sorusu öğrencilerin gündemindeki önemli maddelerden birisi olmaya devam ediyor. Dönemin eksikliklerini kapatmak için ekran başından eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, 25 Mayıs Pazartesi günü EBA TV ya da eğitim aldıkları mecralar üzerinden ders olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, bayramın ikinci günü uzaktan eğitim olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BAYRAMDA UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?
Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için EBA TV üzerinden ders programı akışına uyulmayacak. Ancak öğrenciler, dilerlerse eski derslerin tekrarını izleyebilecek. Bayram dolayısıyla özel okullarda da ders programı işlemeyecek. Dolayısıyla özel okullar tarafından herhangi bir özel ders duyurusu yapılmadığı sürece bayramda uzaktan eğitim olmayacak.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Selçuk, salgın sürecinde yaşadıklarını dinlemek, fikirlerini, önerilerini almak için gençlerle buluşmaya devam ediyor.
"Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması"nda cuma günü Bayburt'tan Düzce'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip lisesi öğrencileriyle video konferansla bir araya gelen Selçuk, öğrencilerle türkülerin de eşlik ettiği sıcak ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.
Bakan Selçuk, öğrencilere "Sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim." ifadesini kullanarak, gençlerin ülkeye kattığı fikri zenginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti.
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Video konferans görüşmesinde Selçuk, salgın döneminde tüm vakitlerinin evde geçiren gençlerin "EBA'nın daha da zenginleşmesi için kitap kulüpleri, yabancı dil dersleri, hobilere yönelik kurslar olsun." önerilerinin gerçekleşeceği müjdesini verdi. Uzaktan eğitimin bundan sonra da eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:
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"Süreçte edindiğimiz tecrübe, yüz yüze eğitimin muhakkak suretle olması gerektiğini ama uzaktan eğitimin de buna eklenmesinin faydalı olduğunu yani karma bir modele ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz. Yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek. Başlangıç seviyesinde içerikler olacak. Hobilerinize yönelik içerikler olacak. Sizin dilediğiniz her şeyi oraya taşıma gayretindeyiz."