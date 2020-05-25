Bayramda uzaktan eğitim olacak mı? 25 Mayıs ders var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Selçuk, salgın sürecinde yaşadıklarını dinlemek, fikirlerini, önerilerini almak için gençlerle buluşmaya devam ediyor.



"Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması"nda cuma günü Bayburt'tan Düzce'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip lisesi öğrencileriyle video konferansla bir araya gelen Selçuk, öğrencilerle türkülerin de eşlik ettiği sıcak ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.



Bakan Selçuk, öğrencilere "Sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim." ifadesini kullanarak, gençlerin ülkeye kattığı fikri zenginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti.