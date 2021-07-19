Bayramda ulaşım ücretsiz mi 2021? Otobüsler, metrolar, vapurlar, marmaray ücretsiz mi olacak?
Bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusu gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz Pazartesi günü idrak ediliyor. Bayram sürecinde akraba eş dost ziyaretlerine gidecek olanlar, ulaşım imkanlarını kullanacak. Bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray hatlarını kullanmayı düşünenler bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi? İşte, bayramda metro, metrobüs, otobüs ve marmaray ücretsiz olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler...
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Bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de pek çok kişinin gündeminde yer alan bayramda toplu taşımanın ücretsiz kullanılıp kullanılmama hususu, kamuoyuna duyurulacak. Peki, son gelişmelere göre bayramda otobüsler ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi olacak sorusuna yönelik cevaplar
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KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok ilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak kullanımda yer alacak. Otobüsler, metrolar, vapurlar, marmaray ücretsiz olarak kullanılabilecek.
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları dört günlük Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı'nda belediyeye ait resmi plakalı toplu ulaşım araçlarının kent merkezinde ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Buna göre, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.