Bayramda ulaşım ücretsiz mi 2021? Otobüsler, metrolar, vapurlar, marmaray ücretsiz mi olacak?

Bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de pek çok kişinin gündeminde yer alan bayramda toplu taşımanın ücretsiz kullanılıp kullanılmama hususu, kamuoyuna duyurulacak. Peki, son gelişmelere göre bayramda otobüsler ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi olacak sorusuna yönelik cevaplar