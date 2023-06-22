BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı, kaç gün ücretsiz? İşte ücretsiz toplu taşıma tarihleri!

Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar için alınan karar geçtiğimiz günlerde netleşti. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nın ilk günü ve bayram tatilinin diğer günleri için toplu ulaşım araçlarının ücret tarifesi, bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından gündeme gelmişti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN seferleri ile otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olacak. Kurban Bayramı'nda ücretsiz toplu taşıma kullanımı 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak. Peki, bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz? İşte, ayrıntılar.