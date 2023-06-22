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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı, kaç gün ücretsiz? İşte ücretsiz toplu taşıma tarihleri!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 02:16

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, sorusu Kurban Bayramı yaklaşırken, öne çıkan konulardan oldu. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Bayram süresince ziyaretlerini yapmak için toplu taşıma kullanacak olanlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde toplu taşıma ücret tarifelerine odaklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyelerin toplu taşıma araçları için de önemli karar alındı. Peki, bayramda otobüsler bedava mı? Kurban Bayramı'nda Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı, ne zaman başlıyor? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/3BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ Kurban Bayramında otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı, kaç gün ücretsiz İşte ücretsiz toplu taşıma tarihleri

Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar için alınan karar geçtiğimiz günlerde netleşti. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nın ilk günü ve bayram tatilinin diğer günleri için toplu ulaşım araçlarının ücret tarifesi, bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından gündeme gelmişti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN seferleri ile otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olacak. Kurban Bayramı'nda ücretsiz toplu taşıma kullanımı 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak. Peki, bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz? İşte, ayrıntılar.

2/3BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.

3/3BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

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