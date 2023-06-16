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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz 2023? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 01:26

Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar için son dakika karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nın ilk günü ve bayram tatilinin diğer günleri için toplu ulaşım araçlarının ücret tarifesi, bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kurban Bayramı boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacak. İstanbul Ankara İzmir için toplu taşıma açıklamasının yer aldığı kararın ardından, gözler Marmaray, Başkentray, İZBAN seferleri ile otobüs, metrobüs ve metro ücret tarifelerine çevrildi. Peki, bayramda otobüsler bedava mı? Kurban Bayramı'nda toplu taşıma (metro, Marmaray, metrobüs) ücretsiz mi kaç gün ücretsiz? İşte, ayrıntılar.

1/3Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz 2023 Kurban Bayramında otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı Resmi Gazetede yayımlandı

Bayramda otobüsler, metrobüs, Marmaray, metro ve diğer toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı belli oldu. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Bayram süresince ziyaretlerini yapmak için toplu taşıma kullanacak olanlar Resmi Gazete kararına odaklanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte, ücretsiz toplu taşıma hakkında ayrıntılar.

2/3BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.

3/3BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

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