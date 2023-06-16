Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz 2023? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bayramda otobüsler, metrobüs, Marmaray, metro ve diğer toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı belli oldu. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Bayram süresince ziyaretlerini yapmak için toplu taşıma kullanacak olanlar Resmi Gazete kararına odaklanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte, ücretsiz toplu taşıma hakkında ayrıntılar.