BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Kurban bayramı öncesinde sevindiren haber Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 24 Haziran saat 00.00’dan itibaren ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri kullanılmaya başlandı. Yap, işlet, devret projeleri dışında köprü ve otoyollar bu bayramda ücretsiz olacak. Uygulama 3 Temmuz Pazartesi sabah saat 07.00’ye kadar sürecek. Aşağıdaki köprü ve otoyollar yap, işlet ve devret projesi olduğundan ücret alınmaya devam edilecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu
Önemli: 5 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi),Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) ise ücretsiz hizmet verecek.