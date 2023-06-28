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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün İstanbul, Ankara, İzmir toplu ulaşım geçiş ücretli mi? Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, vapur, otobüs, tramvay kullanacaklar dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz Mi#İstanbul#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 08:58

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla eş, dost ve akraba ziyaretine önem verenler yola çıkacak. Özellikle bayram tatili sebebiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu azalırken vatandaşlar, bayram sebebiyle toplu taşıma araçlarını tercih edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de otobüs, metro, tramvay, marmaray gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlar ücret alınıp alınmadığını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili sebebiyle ücretsiz olacak toplu ulaşım araçları duyuruldu. Buna göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak. Ancak diğer toplu taşıma araçlarının durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan karar duyuruldu. Ücretsiz geçişten yararlanabilmek için kişiselleştirilmiş kart kullanılması gerekiyor. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, marmaray bedava mı? İşte, toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar için alınan kararın detayları…

1/6BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ Bugün İstanbul, Ankara, İzmir toplu ulaşım geçiş ücretli mi Kurban Bayramında metro, metrobüs, marmaray, vapur, otobüs, tramvay kullanacaklar dikkat



Özellikle bayram tatilinin keyfini çıkaracaklar bayramın birinci gününde kurban kestikten sonra aile ziyaretlerine önem verecek. Özel araçlarıyla yola çıkacaklar için yap, işlet ve devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Daha önce 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayram günlerinde toplu taşıma araçları İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz olarak hizmet vermişti. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ise toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ulaşım için genellikle Avrupa ve Anadolu yakasına geçişlerde Marmaray, Metrobüs ve Vapur gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Yaka değiştirmeyecekler ise otobüs, metro ve diğer ulaşım araçlarını kullanıyor. Minibüsler ve taksiler özel işletme statüsünde olduğundan bayramda ücretli olarak hizmet verecek. Ancak metro, marmaray, otobüs, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Peki Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, ücretsiz olacak toplu taşıma araçlarının kullanım saati ve bilgiler…

2/6BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri müşterilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yapılan açıklamada “ belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.” ifadeleri kullanıldı.

3/6İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLADI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihinde İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilecek. Ancak kişiselleştirilmiş kart kullanmayanlar bayramda ücretsiz ulaşımdan faydalanamaz. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvurusu internet üzerinden yapılabilir.

4/6İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi internet üzerinden yapılabiliyor. İstanbul kart kullanıcıları https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası ve telefon numarası ile kişiselleştirme işlemlerini gerçekleştirebilir.

5/6BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

 Kurban bayramı öncesinde sevindiren haber Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 24 Haziran saat 00.00’dan itibaren ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri kullanılmaya başlandı. Yap, işlet, devret projeleri dışında köprü ve otoyollar bu bayramda ücretsiz olacak. Uygulama 3 Temmuz Pazartesi sabah saat 07.00’ye kadar sürecek. Aşağıdaki köprü ve otoyollar yap, işlet ve devret projesi olduğundan ücret alınmaya devam edilecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu

Önemli: 5 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi),Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) ise ücretsiz hizmet verecek.

6/6BAYRAMDA AVMLER VE MÜZELER AÇIK MI

BAYRAMDA AVMLER VE MÜZELER AÇIK MI?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin tamamı Kurban Bayramı’nda (28 Haziran, 29 Haziran,30 Haziran, 1 Temmuz ) açık olacak. Müzelerin kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuyla ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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#Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz Mi#İstanbul#Ankara