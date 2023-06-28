



Özellikle bayram tatilinin keyfini çıkaracaklar bayramın birinci gününde kurban kestikten sonra aile ziyaretlerine önem verecek. Özel araçlarıyla yola çıkacaklar için yap, işlet ve devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Daha önce 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayram günlerinde toplu taşıma araçları İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz olarak hizmet vermişti. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ise toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ulaşım için genellikle Avrupa ve Anadolu yakasına geçişlerde Marmaray, Metrobüs ve Vapur gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Yaka değiştirmeyecekler ise otobüs, metro ve diğer ulaşım araçlarını kullanıyor. Minibüsler ve taksiler özel işletme statüsünde olduğundan bayramda ücretli olarak hizmet verecek. Ancak metro, marmaray, otobüs, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Peki Bayramın 1. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, ücretsiz olacak toplu taşıma araçlarının kullanım saati ve bilgiler…