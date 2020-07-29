Bayramda tatile çıkacaklara uyarı! Bunları yapmadan trafiğe çıkmayın

Bu alan doğru kullanılmazsa sürücünün ve sevdiklerinin hayatını, trafikteki başka araçlar ve onların hayatları da tehlikeye atılmış olur. Bu nedenle seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastikleriniz gözden geçirilmeli. Mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı."