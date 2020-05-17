Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Mayıs için olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu, yaklaşan bayram öncesinde interenette araştırılan konulardan oldu. Kademeli uygulanan normalleşme sürecinde, 16 ilde seyahat yasağı kaldırıldı, diğer illerde ise seyahat yasağı 19 Mayıs'a kadar uzatıldı. 23 Nisan ve 1 Mayıs'ın ardından 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılmasının ardından bayramda sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağı merak konusu oldu. Peki 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde bayramda sokağa çıkma yasağı olacak? İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler.



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde koronavirüsü önlemleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı internette yanı arayan konular arasında. Bayramın ilk iki günü haftasonuna denk geldiği için bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı ve olursa da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacağı merak konusu. İşte, o detaylar



