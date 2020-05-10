Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda 9 günlük yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta kısıtlamanın süresi artırıldı. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl bayramın birinci günü 24 Mayıs olacak. 19 Mayıs’ın da bu hafta içerisinde yer almasının ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. Ramazan Bayramı’nda 9 günlük yasak olacak mı?