Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı’nda 9 günlük yasak olacak mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta hafta sonu kısıtlamasının 2 günlük süresi uzatıldı. Vatandaşlar 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı’nda da benzer bir düzenlemenin olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. İşte 4 aşamalı normalleşme planına göre merak edilen soruların yanıtları…
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Sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta kısıtlamanın süresi artırıldı. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl bayramın birinci günü 24 Mayıs olacak. 19 Mayıs’ın da bu hafta içerisinde yer almasının ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. Ramazan Bayramı’nda 9 günlük yasak olacak mı?
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Buna göre 16-19 Mayıs ve Ramazan Bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı