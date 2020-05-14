Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? Hangi illerde yasak olacak?
Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? sorusu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, yanıtı araştırılan konulardan oldu. Normalleşme takvimi kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağının son dakika ayrıntıları araştırılırken, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı gündeme geldi. Özellikle bazı illerde kaldırılan seyahat yasağının bayramda sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 23-24-25-26 Mayıs’ta bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Corona virüs kapsamında Türkiye'nin normalleşme takvimi belli oldu. Kademeli uygulanan normalleşme sürecinde, 16 ilde seyahat yasağı kaldırıldı, diğer illerde ise seyahat yasağı 19 Mayıs'a kadar uzatıldı. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve bu illerde yasağın devam edip etmeyeceği bayram öncesi sorgulanıyor. İşte, 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılar.
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
AK Parti’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi;
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Bu bir hükümet kararı. Salgının seyri bunda etkili olacak. Şu anda Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Şu anda net bir durum yok.
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Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.