Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü ise arefe günü olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta uzatılmıştı. 19 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının olacağının duyurulmasının ardından gözler bayram ile ilgili yapılan açıklamalara çevrildi.
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Bayramda sokağa çıkma yasağını kaç gün olacağı araştırılıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs’ta başlayacak. Cumartesi günü ise arefe günü olacak. Vatandaşlar 19 Mayıs’ta da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılmasının ardından bayram ile ilgili açıklamaları araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti. İşte detaylar...
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı