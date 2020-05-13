Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.