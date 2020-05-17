Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;



Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.



Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.



SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?



24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.



İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili yeni yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.