Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama
Sokağa çıkma yasağı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir kez daha gündeme geldi. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nda 81 il için sokağa çıkma yasağı uygulanmış, bu nedenle vatandaşlar bayramı evlerinde geçirmişti. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde plan yapmak isteyen pek çok kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Kurban Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama…
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Arife günü ve Kurban Bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması konusu, gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle dört günlük Kurban Bayramı’nda bir kısıtlama olup olmayacağını merak eden milyonlarca vatandaş, bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bayramda alınacak tedbirlere değinmişti. Kurban Bayramı’yla ilgili son durum bilgisi ise 17 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı konusu hakkında en son gelişmeler...
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Cumhurbaşkanı'ndan Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
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Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
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BAYRAMDA UYGULANACAK KISITLAMALAR
Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.'
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"Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız."